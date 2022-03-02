Українські вчені просять міжнародну спільноту не фінансувати російську науку

Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти з проханням заблокувати фінансування російської науки.

Звернення ініціював доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету Дмитро Чумаченко.

Документ уже підписала майже тисяча українських науковців.

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"Російська Федерація здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну!

У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи", – йдеться у листі.

Фото: DimaBaranow /Depositphotos

Науковці висунули такі умови:

заблокувати громадянам та установам Російської Федерації доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів всіх наукових видавництв;

унеможливити участь науковців та наукових установ РФ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються ЄС та іншими партнерами;

призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ в поточних програмах міжнародної академічної мобільності;

бойкотувати спроби проведення наукових заходів у РФ (в т.ч. наукові конференції, симпозіуми тощо);

призупинити індексацію наукових видань, що видаються у РФ у всіх наукометричних базах даних;

заборонити громадянам РФ бути редакторами/співредакторами/рецензентами міжнародних видань.

"Збройні сили та громадяни захищають Україну до останнього! Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій.

Разом з тим ми вважаємо, що в цій ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота. Тому ми зараз конче потребуємо саме Вашої підтримки", – наголошують вчені.

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Вони також додали, що у 2022 році чи не найкращою відповіддю на збройний напад є закриття доступу до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки.

Такі санкції мають активізувати дії наукового товариства країни-окупанта для зупинки ганебної військової агресії.

Доєднатися до звернення вчених можна, заповнивши цю форму.

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