Українські вчені просять міжнародну спільноту не фінансувати російську науку

Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти з проханням заблокувати фінансування російської науки.

Звернення ініціював доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету Дмитро Чумаченко.

Документ уже підписала майже тисяча українських науковців.

"Російська Федерація здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну!

У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи", – йдеться у листі.

Фото: DimaBaranow /Depositphotos

Науковці висунули такі умови:

заблокувати громадянам та установам Російської Федерації доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів всіх наукових видавництв;

унеможливити участь науковців та наукових установ РФ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються ЄС та іншими партнерами;

призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ в поточних програмах міжнародної академічної мобільності;

бойкотувати спроби проведення наукових заходів у РФ (в т.ч. наукові конференції, симпозіуми тощо);

призупинити індексацію наукових видань, що видаються у РФ у всіх наукометричних базах даних;

заборонити громадянам РФ бути редакторами/співредакторами/рецензентами міжнародних видань.

"Збройні сили та громадяни захищають Україну до останнього! Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій.

Разом з тим ми вважаємо, що в цій ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота. Тому ми зараз конче потребуємо саме Вашої підтримки", – наголошують вчені.

Вони також додали, що у 2022 році чи не найкращою відповіддю на збройний напад є закриття доступу до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки.

Такі санкції мають активізувати дії наукового товариства країни-окупанта для зупинки ганебної військової агресії.

Доєднатися до звернення вчених можна, заповнивши цю форму.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.