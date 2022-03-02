Українські вчені просять міжнародну спільноту не фінансувати російську науку

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
15401
2 березня 2022

Українські вчені звернулись до міжнародної наукової спільноти з проханням заблокувати фінансування російської науки.

Звернення ініціював доцент кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету Дмитро Чумаченко.

Документ уже підписала майже тисяча українських науковців.

Реклама:

"Російська Федерація здійснила підступний та абсолютно ганебний військовий напад на нашу країну! 

У 2022 році забороненими у цивілізованому світі крилатими ракетами з касетними боєприпасами та вакуумними бомбами руйнують житлові квартали, дитячі садочки та лікарні у самому центрі Європи", – йдеться у листі.

 Фото: DimaBaranow/Depositphotos

Науковці висунули такі умови:

  • заблокувати громадянам та установам Російської Федерації доступ до всіх наукометричних баз та матеріалів всіх наукових видавництв; 
  • унеможливити участь науковців та наукових установ РФ у міжнародних грантових програмах, що фінансуються ЄС та іншими партнерами;
  • призупинити участь дослідників, студентів та установ з РФ в поточних програмах міжнародної академічної мобільності;
  • бойкотувати спроби проведення наукових заходів у РФ (в т.ч. наукові конференції, симпозіуми тощо);
  • призупинити індексацію наукових видань, що видаються у РФ у всіх наукометричних базах даних;
  • заборонити громадянам РФ бути редакторами/співредакторами/рецензентами міжнародних видань.

"Збройні сили та громадяни захищають Україну до останнього! Увесь світ дає гідну відсіч агресору через запровадження санкцій. 

Разом з тим ми вважаємо, що в цій ситуації своє вагоме слово повинна сказати прогресивна світова наукова спільнота. Тому ми зараз конче потребуємо саме Вашої підтримки", – наголошують вчені. 

Реклама:

Вони також додали, що у 2022 році чи не найкращою відповіддю на збройний напад є закриття доступу до високих технологій, інновацій, наукових досліджень та інформаційної підтримки.

Такі санкції мають активізувати дії наукового товариства країни-окупанта для зупинки ганебної військової агресії.

Доєднатися до звернення вчених можна, заповнивши цю форму.

Вас також може зацікавити:

Ляшко засудив мовчання російських медиків і закликав їх виходити на протести

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 718
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2354
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3095
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат