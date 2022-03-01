Ляшко засудив мовчання російських медиків і закликав їх виходити на протести

В Україні за п'ять днів війни від рук російських окупантів загинуло вже 16 дітей, ще 45 – постраждали.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звернувся до російських медиків, які не вимовили жодного слова за цей час, і публічно закликав їх відкрито засудити війну, вийшовши на площі своїх міст.

"Ви ще напевно думаєте, що в Україні проводиться якась "військова операція", яка не має ніякого відношення до вас чи вашої роботи? То це не так!" – наголосив міністр.

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Ляшко підкреслив, що сьогодні наша країна потерпає навіть не від війни, а від тероризму, що координується діями президента РФ Путіна.

Голова МОЗ аргументував це твердження тим, що російські військові:

обстрілюють мирні квартали наших міст,

стріляють в машини екстреної медичної допомоги,

руйнують українські лікарні бомбами,

блокують постачання ліків та продуктів харчування в лікарні,

вбили вже 16 дітей, ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували українські медики.

"Але навіть на шосту добу війни, ви, які давали клятву Гіппократа і обіцяли "чисто и непорочно проводить свою жизнь и своё искусство" просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи", – зауважив Віктор Ляшко.

Також він застеріг медичну спільноту РФ: якщо вони не проявлять солідарність до українських колег по професії і не засудять смерті невинних громадян, то найближчим часом відчують на собі всю повноту дій санкцій світової спільноти.

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Нагадаємо, Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я та інші агенції ООН припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з Росією.

За словами міністра охорони здоров'я, мовчання дорого коштуватиме російським медикам і звичайним громадянам, адже вони втратять:

ліки провідних світових виробників, які мали б врятувати чиєсь життя;

можливість публікуватися у світових наукових журналах;

можливість брати участь у світових конгресах;

можливість переймати досвід та спостерігати за інноваційними розробками у галузі медицини.

"Ви будете дивитись в очі своєму пацієнту, якому не зможете допомогти, і задумаєтесь, чому я не вийшов 24, 25, … лютого чи 1 березня на площу з вимогою зупинити війну.

Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України.

Якщо ні, і ви прагнете і далі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилось в серці те, що є в кожного нашого, українського медика, вийдіть на площі своїх міст.

Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам, українцям, врятувати світ!" – наголосив міністр охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 24 лютого о 5 ранку Росія розпочала повномасштабну війну проти України. На жаль, втрати неминучі з обох боків. При цьому жодна лікарня в Україні не зачинилась, і медична система продовжує працювати.

Крім того, МОЗ закликає іноземних лікарів долучатися до роботи в українських медичних закладах.

Звичайні громадяни також можуть допомогти з порятунком наших військових та цивільних, ставши донорами крові. Записатись у резерв на донацію можна через платформу від DonorUA.

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