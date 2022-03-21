Від початку війни РФ вбила 115 дітей, поранила – понад 148

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 березня 2022

Через збройну агресію РФ в Україні загинуло 115 дітей, а понад 148 – отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 березня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося – 115 загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у повідомленні. 

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Однак кількість поранених дітей зросла – їх більше 148. 

 Фото: triocean2011/Depositphotos

Найбільше постраждалих у Київській області – 58 дітей, а конкретно у Києві – 16.

Також найгірша статистика у таких областях:

  • Харківській – 38;
  • Донецькій – 29;
  • Чернігівській – 31;
  • Миколаївський – 22;
  • Житомирській – 15;
  • Херсонській – 15;
  • Сумській – 14.

19 березня 2022 року російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя.

Там ховалися близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. 

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"Будівля зруйнована, під її уламками перебували люди, однак наразі інформації про потерпілих та загиблих немає", – кажуть в Офісі генпрокурора.

У той же день ворог обстріляв Миколаїв з установки "Смерч", внаслідок чого поранення отримали чоловік та його 8-річний син.

Через бомбардування та обстріли наразі пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. 

Найбільше у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві. 

Крім цього, окупанти пошкодили понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

"Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", – наголошують ювенальні прокурори.

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