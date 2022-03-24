На Донеччині 200 тис. людей не мають доступу до води – Денісова

Лише на Донеччині через бойові дії російських окупантів 200 тисяч людей на мають доступу до питної води.

Наразі існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути взагалі відключена від водопостачання, повідомила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

Війна частково або повністю залишила без води мешканців Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Охтирки, Ізюму, Макарова, Пологів, Василівки, Оріхова, Гуляйполя, Чернігова, Тростянця та багатьох інших населених пунктів.

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"Закликаю міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ аби припинити військову агресію проти України та катування мирного населення нашої держави", – заявила Денісова.

Фото Людмила Денісова

Згідно з міжнародними документами, держава-окупант зобов'язана забезпечувати цивільне населення всіма необхідними ресурсами, зокрема, водою.

"Позбавляючи доступу до води, Росія порушує права людей, які закріплені у резолюціях ООН та Женевську конвенцію", – говорить омбудсменка.

Нагадаємо, в Маріуполі від зневоднення загинула дівчинка.

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