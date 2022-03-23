Змушені народжувати вдома: в окупованому Тростянці жінки не можуть дістатись до лікарні

Михайло Загородній
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23 березня 2022

У тимчасово окупованому Тростянці Сумської області російські війська позбавили можливості місцеву лікарню надавати допомогу тим, хто цього потребує.

Про чергові злочини військ РФ розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Російські військові викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги, через що місцевим жінкам доводилось народжувати в себе вдома. До того ж окупанти завдали декілька обстрілів по самій лікарні.

 Фото: mathom/Depositphotos

Окрім цього вночі, як розповідає Денісова, у місті сталась пожежа, яку неможливо загасити, бо окупанти не пускають пожежників до місця події.

За словами омбудсменки, росіяни продовжують використовувати звичну для себе тактику терору. У Краснопільській громаді на Сумщині окупанти ходять по хатах, відбирають в місцевих їжу, речі, мобільні телефони.

Військові країни-агресора займають школи та будинки, а людей виганяють на вулицю, змушуючи пішки йти до Росії. Місцеві відмовляються навіть під загрозою розправи.

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