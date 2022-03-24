У чому відмінність між тимчасовим статусом та статусом біженця в ЄС: роз'яснення Держприкордонслужби

Через війну з України виїхало понад 3,5 мільйони громадян. Щоб українцям легалізуватися в Європі, необхідно отримати статус про тимчасовий захист або статус біженця.

Відмінності правових статусів пояснили у Держприкордонслужбі.

Тимчасовий захист стосується:

Реклама:

українців;

іноземців, які тут проживали на законних підставах;

осіб третіх країн без громадянства, які рятуються від війни в Україні.

Тимчасовий захист можна отримати у будь-якій країні ЄС. Для того необхідно звернутися за дозволом до міграційної служби країни.

Статус про тимчасовий захист допомагає влаштувати дітей на навчання, отримати медичну, соціальну допомогу та, найголовніше, можливість миттєвого працевлаштування. Тобто від першого ж дня перебування в ЄС можна влаштуватися на роботу.

Під час оформлення людина може сама обрати місце проживання. Документ діятиме рік – до 4 березня, але за умови продовження бойових дій автоматично пролонгується.

Повернутися в Україну з тимчасовим захистом можна у будь-який момент, але перед тим треба попередити про це міграційну службу.

Статус біженця можуть бути усі, хто втікає чи переховується від війни.

Цей статус можна отримати лише в країні, з якою першою перетнули кордон. Крім того, соціальні гаранти для здоров'я та дітей є аналогічними з тимчасовим статусом, але одразу на роботу вас взяти не зможуть.

Реклама:

Доведеться чекати близько 6 місяців, а може й більше, допоки не станете "біженцем" офіційно. Цим процесом опікується не міграційна служба, а компетентні органи та надають статус біженця за спеціальною процедурою.

Стільки ж доведеться чекати, якщо захочете відкликати цей статус.

Оформленням документу займаються спеціальні органи. Терміну дії статусу біженця немає – безстроково на час існування загрози.

Де вам жити, визначатиме держава, тому змінювати місце проживання чи покидати країну – заборонено.

У Держприкордонслужбі пояснили, що оформити документ про тимчасовий захист або "статус біженця" можна у будь-який момент.

Зараз для евакуації за кордон не потрібні довідки про вакцинацію, COVID–сертифікати або документи про одужання.

Виїзд до ЄС може здійснюватися навіть без закордонного паспорта, те саме стосується й тварин – документи для них не вимагають.

Вас може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.