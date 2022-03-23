95% громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни

Українці вже зараз намагаються будувати плани на життя після закінчення війни з Росією.

Люди прагнуть подорожувати (55%) рідною країною, здобувати освіту (49%), нарешті змінити роботу (21%) чи завести собаку (25%).

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Опитуваним запропонували кілька варіантів відповідей на запитання, що вони планують робити після завершення війни в Україні.

Kirs-ua/Depositphotos

Абсолютна більшість українців переконана у тому, що вони не будуть переїжджати до іншої країни (95%) або навіть до іншого міста (90%). Лише деякі українці вагалися із відповіддю.

Найбільше респондентів воліли б після закінчення війни подорожувати Україною (55%). Зокрема, таке бажання є у молодих людей 18-35 років (70%).

При цьому середнє (36-50 років) та старше покоління (51+) не відстають у цьому питанні – 64% та 40% відповідно хотіли б пізнати рідну країну краще.

Водночас кількість тих, хто планує отримати додаткову освіту після війни й тих, хто не прагне здобувати нові знання – однакова (49%). Зокрема, серед респондентів, які відповіли ствердно – 70% молодих людей, 64% – середнього віку, 40% – старше покоління.

Освоїти нову професію прагнуть 38% українців (59% – ні), з яких 39% жінок і 37% чоловіків. При цьому 51% з цієї кількості людей, як показало опитування, були змушені покинути своє місто через війну.

Ще є категорія українців (21%), які воліли б змінити свою роботу, коли завершиться війна (72% – робота влаштовує). Зокрема, це чоловіки (23%) та жінки (20%), 28% з яких тимчасово або назавжди покинули своє місто, і 20% тих, хто лишився.

27% українців висловили бажання відкрити свою справу (70% – ні), більшість з яких – молоді люди 18-35 років (46%). Зокрема, це жінки (23%) та чоловіки (31%), з яких 40% виїхали зі свого міста через збройну агресію РФ.

Деякі громадяни (25%) після війни планують нарешті завести кота, собаку чи іншого домашнього улюбленця. Таке бажання виявила однакова кількість чоловіків та жінок – по 25%.

В опитуванні взяли участь 1000 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування проводили методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності становить не більше 3,1%.

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