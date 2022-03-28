"Купи квітку, а я – бронік": як 7-річна Варя зібрала гроші на три бронежилети для бійців ЗСУ

Український народ веде героїчну боротьбу з окупантами. До допомоги військовим долучаються і діти.

Так зробила і маленька дівчинка з Кропивницького, яка змогла за допомогою волонтерів купити бронежилет для військового, розповів ведучий Кирило Мельник на своїй сторінці Instagram.

"Українська правда. Життя" розпитала матір дівчинки про те, як дитині вдалося назбирати грошей аж на три бронежилети.

Дитина збирала кошти на новий iPhone, та після початку війни мрія дівчинки змінилась. Варвара захотіла допомогти військовим і вирішила віддати свою скарбничку. Проте суми виявилось недостатньо, щоб купити бронежилет. Тоді волонтери вирішили допомогти дівчинці.

"Нам запропонували, щоб Варічка продавала квіти і сама заробила на бронежилет. Хлопці помогли нам з пошуками квітів, так вона пішла заробляти кошти, яких не вистачало", – розповідає мама дівчинки Марина.

Протягом 5 годин семирічна волонтерка продавала квіти на вулиці. Для цього вона намалювала плакат "купи квітку – а я куплю бронік для солдата". Так дівчинці вдалось зібрати 10 тис. гривень та власноруч передати бронежилет солдату ЗСУ.

"Вона самостійно змогла зібрати і придбати бронік, а це означає, що десь там на передовій, де дуже гаряче, у когось із наших хлопців буде бронік 4 класу і власний янгол-охоронець, ім’я якого ВАРЯ", – розповів волонтер Кирило Мельник.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ведущий Кирилл Мельник (@kirill_mel_87)

Зустріч військового, який отримав бронежилет, і дівчинки відбулася трепетно. Його ім’я не розголошують в цілях безпеки. За словами мами Варі, воїну було дуже приємно, він подякував юній волонтерці.

"Я думаю, що він Варюшку запам’ятає на все життя, і надіюсь на те, що після закінчення війни ми зустрінемося та обов’язково в нього буде можливість подякувати Варі ще, а нам подякувати йому за перемогу", – сподівається мама дівчинки.

Після цього випадку охочих купити квіти у Варвари стало дуже багато. Тоді дівчинка з мамою придумали малювати квіти та продавати їх.

Усі кошти ідуть на допомогу військовим. Завдяки малюнкам дівчинці вдалось зібрати ще на два бронежилети.

"Вона малює квіточку, підписує кожному окремо. Я її фотографую з цією квіткою, і після того, як ми виграємо війну, ми хочемо зробити виставку де кожна людина, яка купила у нас цю квітку, зможе знайти свою саме квітку і забрати її", – розповідає мама.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ведущий Кирилл Мельник (@kirill_mel_87)

На знак подяки Варі один із магазинів все ж подарував Варварі новий iPhone.

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