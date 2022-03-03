"Виходьте на протест": українські полярники звернулися до російських вчених

Російські окупанти уже понад тиждень ведуть війну проти України, обстрілюючи цивільних громадян, лікарні й дитсадки.

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" звернулися до російських вчених із вимогою протистояти війні, яку розв’язала їхня влада.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

"24 лютого російські війська віроломно вторглися в Україну. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – сказали українські дослідники.

Вони додали, що через дії країни-агресора постраждали тисячі мирних жителів, зокрема дітей.

Скріншот із відео

"Ви тільки замисліться: наші друзі, наші родини, наші колеги-вчені – всі взяли зброю в руки та боронять свої домівки від російських загарбників.

Наші військові пліч-о-пліч захищають нашу Батьківщину. В Україні ваші війська ніхто не чекає, і звільняти в нас немає кого", – кажуть полярники.

Вони закликали російських учених виходити на протести проти війни.

"Зробіть усе від вас залежне, щоб зупинити війну, розпочату вашим керівництвом. Виходьте на протест, станьте поруч, зупиніть своїх дітей від того, щоб вони стали вбивцями й безславно полягли в чужій країні.

Це ваш останній шанс зупинити війну в Україні", – наголошують науковці.

Переглянути звернення полярників можна на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Раніше учасники Української антарктичної експедиції публікували звернення до світової полярної спільноти, а також до всіх українців.

Нагадаємо, українська наукова також спільнота звернулась до іноземних колег і закликала бойкотувати російську науку.

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