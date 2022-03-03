"Виходьте на протест": українські полярники звернулися до російських вчених

Російські окупанти уже понад тиждень ведуть війну проти України, обстрілюючи цивільних громадян, лікарні й дитсадки.

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" звернулися до російських вчених із вимогою протистояти війні, яку розв’язала їхня влада.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

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"24 лютого російські війська віроломно вторглися в Україну. Наші мирні міста та села піддають артилерійським ударам та бомбардуванням. Зараз не залишилося жодного регіону нашої країни, куди не прийшла війна", – сказали українські дослідники.

Вони додали, що через дії країни-агресора постраждали тисячі мирних жителів, зокрема дітей.

Скріншот із відео

"Ви тільки замисліться: наші друзі, наші родини, наші колеги-вчені – всі взяли зброю в руки та боронять свої домівки від російських загарбників.

Наші військові пліч-о-пліч захищають нашу Батьківщину. В Україні ваші війська ніхто не чекає, і звільняти в нас немає кого", – кажуть полярники.

Вони закликали російських учених виходити на протести проти війни.

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"Зробіть усе від вас залежне, щоб зупинити війну, розпочату вашим керівництвом. Виходьте на протест, станьте поруч, зупиніть своїх дітей від того, щоб вони стали вбивцями й безславно полягли в чужій країні.

Це ваш останній шанс зупинити війну в Україні", – наголошують науковці.

Переглянути звернення полярників можна на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Раніше учасники Української антарктичної експедиції публікували звернення до світової полярної спільноти, а також до всіх українців.

Нагадаємо, українська наукова також спільнота звернулась до іноземних колег і закликала бойкотувати російську науку.

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