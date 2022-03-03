Світломаскування зберігає життя: як убезпечити дім в умовах війни

В умовах війни світло на вулиці чи з будівель допомагає ворогу орієнтуватися на місцевості й наносити удари вночі.

Щоб зробити будинки непомітними для окупантів, потрібно застосовувати світломаскування.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.

"Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок.

Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби", – наголошує відомство.

Фото: vidarnm /Depositphotos

Що робити вночі?

✅Вимикайте світло у квартирах та будинках.

✅Зашторюйте вікна в оселях.

✅Гасіть вуличне освітлення своїх будинків.

"Енергопостачання працює без перебоїв! Бережіть свої життя! Не показуйте ворогу, де ви!", – наголошує Центр протидії дезінформації.

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