Світломаскування зберігає життя: як убезпечити дім в умовах війни 

В умовах війни світло на вулиці чи з будівель допомагає ворогу орієнтуватися на місцевості й наносити удари вночі.
Щоб зробити будинки непомітними для окупантів, потрібно застосовувати світломаскування.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.
"Закликаємо всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок.
Так житлові будинки стануть непомітними для ворога у темну пору доби", – наголошує відомство.
|Фото: vidarnm/Depositphotos
Що робити вночі?
✅Вимикайте світло у квартирах та будинках.
✅Зашторюйте вікна в оселях.
✅Гасіть вуличне освітлення своїх будинків.
"Енергопостачання працює без перебоїв! Бережіть свої життя! Не показуйте ворогу, де ви!", – наголошує Центр протидії дезінформації.
Вас також може зацікавити:
"Інтернет-військам": ЗСУ просить не транслювати одразу наслідки обстрілів РФ у соцмережах
Ворог розкидає вибухівку під виглядом іграшок. Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.