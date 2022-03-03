"Інтернет-військам": ЗСУ просить не транслювати одразу наслідки обстрілів РФ у соцмережах

В Україні – восьмий день війни з Росією. Генеральний штаб Збройних Сил України наполягає, щоб інтернет-спільнота та громадяни не поширювали інформацію про наслідки ворожих обстрілів в режимі реального часу.

Генштаб ЗСУ наголосив, що такі дії можуть допомогти російським окупантам коригувати та планувати наступні ракетно-бомбові атаки.

Вказана вимога стосується блогерів, експертів і звичайних людей, які не мають великої аудиторії у соцмережах, але які активно ведуть "інформаційну війну" на своїх сторінках.

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У ЗСУ наголосили, що інформація про точність обстрілів українських міст лише координує ворожі війська. Оперативною інформацією, що активно поширюється у Facebook, Telegram, Instagram, Twitter тощо, можуть зацікавитися російські артилеристи та навідники.

Bumble-Dee/Depositphotos

Так звані "інтернет-війська" України закликають обачливо розповсюджувати інформацію про обстріли у режимі реального часу.

"Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки ураження та точність попадання ворожих ракет", – підкреслили у Генштабі.

Також нагадуємо, якщо ви хочете повідомити про пересування ворога, диверсійно-розвідувальну групу чи скупчення російської військової техніки, краще звернутися до Служби безпеки України.

СБУ просить повідомляти про ворожі війська і техніку в офіційний чат-бот.

Крім того, у посиленому режимі працює і Нацполіція України. Ми писали, куди дзвонити, якщо є перебої з номером 102. У тексті ви знайдете контакти територіальних підрозділів Нацполіції у місті Києві.

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Також ми інформували, до кого потрібно звертатися, якщо ви знайшли підозрілий предмет, що може містити вибухівку.

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