Ворог розкидає вибухівку під виглядом іграшок. Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

В Україні – сьомий день війни. Ворог настільки деморалізований, що застосовує підлу зброю, аби зашкодити мирному населенню.
Ворог розкидає в людних місцях українських міст мобільні телефони, рюкзаки, пакети та навіть дитячі іграшки, начинені вибухівкою. У жодному разі не можна їх піднімати чи навіть торкатися!
Центр громадського здоров'я розповів, що робити, якщо ви натрапили на підозрілий предмет.
Що робити, якщо ви знайшли небезпечний предмет?
- Негайно дзвоніть у поліцію, Державну службу з надзвичайних ситуацій або територіальну оборону вашого міста чи села. Важливо надати якомога точніше розташування ймовірної вибухівки, а також дату і час її виявлення.
- Якщо ви стали свідком того, що невідома особа залишає підозрілі предмети, намагайтеся якнайкраще роздивитися її і запам'ятати примітні риси: зовнішність, одяг, авто та його номерні знаки.
- Розкажіть іншим людям про небезпечну знахідку, особливо тим, хто знаходиться поруч. За можливості, треба евакуювати їх з потенційного місця вибуху.
- Не підходьте, не чіпайте руками та не зсувайте з місця підозрілий предмет. Це може завдати непоправних наслідків вашому здоров'ю або навіть коштувати життя.
- За можливості позначте або огородіть місце знахідки (для огорожі можна використати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо).
- Також радять відмовитися від куріння та користування засобами радіозв'язку поблизу місця, де знаходиться імовірна вибухівка.
- Спробуйте забезпечити підозрілий предмет охороною, яка б спостерігала за ним доти, доки на місце не прибуде поліція, рятувальники чи представники тероборони. При цьому варто перебувати на безпечній відстані від підозрілого предмета.
|Фото: Sinicakover/Depositphotos
Також у ЦГЗ наголосили, що у жодному разі не можна торкатися боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, 24 лютого о 5 ранку Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог знищує та руйнує не лише стратегічно-важливі об'єкти, але і житлові будинки. Ми писали, як діяти, якщо через обстріли чи ракетний удар у вашому будинку стався витік газу.
Також опублікували інструкцію щодо дій мирного населення під час ворожих обстрілів.
Крім того, ви маєте знати, що робити у випадку хімічної атаки чи аварії на хімічному підприємстві.
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