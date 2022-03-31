Окупанти вбили вже 148 українських дітей, ще понад 200 – поранені

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31 березня 2022

Станом на 31 березня в Україні з початку вторгнення Росії загинули 148 дітей.

Ще 232 дитини зазнали поранень.

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші джерела.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – написала омбудсменка.

 

Кількість загиблих дітей в Україні зростає щодня.

Станом на 30 березня, за даними ювенальних прокурорів, в Україні вбили 145 дітей.

Зокрема, 30 березня на Харківщині через авіаудар загинули матір та 11-річний хлопчик.

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