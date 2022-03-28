Зробили десятки операцій: лікарі "Охматдиту" розповіли, як рятують поранених дітей

Медики київської лікарні "Охматдит" під час бойових дій рятують поранених дітей та дорослих.

Лікарі провели десятки операцій та стали свідками важких історій, які вони розповіли проєкту "Український свідок".

"За місяць життя і роботи в "Охматдиті" я виходила з лікарні тільки двічі. Ми тут і живемо, і працюємо, і їмо, і спимо", – розповідає лікарка.

Найменшому пацієнту лікарні – всього місяць. Ворожий снаряд прилетів тоді, коли мама годувала дитинку. Жінка, яку вже назвали українською Мадонною, закрила дочку собою.

В "Охматдит" маму та дитину привезли сусіди. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Однак, на жаль, не всім дітям вдається допомогти.

В перші дні війни тут оперували хлопчика, пораненого в шию. Він помер через 5 днів.

Лікарка зі сльозами згадує, як одного разу "Охматдит" чекав на трьох поранених дітей: двом, з яких попали в голову, а одному – в грудну клітину.

Підготували операційні, зібрали всіх лікарів. Однак невдовзі повідомили, що одна дитина вмерла. Ще згодом прийшла звістка про смерть другої.

А що сталося з третьою дитиною – досі невідомо. "Швидка", яка везла її, повідомила, що не може вибратися з охопленого війною міста на Київщині. Після цього дзвінка зв'язок з бригадою пропав.

Поранені діти, які вже трохи оговталися після операцій, проводять час в бібліотеці закладу, яку називають місцем для супергероїв. Тут можна пограти та почитати книжки.

Серед них і 7-річна Варя з Ірпеня. Спочатку лежала, поки рани не загоїлись, а потім лікарі дозволили ходити.

"Ось тут наскрізь пройшло", – каже вона і показує на верхню частину ноги.

"А там осколок залишився, – показує на другу ногу. – І в п’яті був, але вийняли його".

Наразі Варя з сумом згадує зруйнований ірпенський міст, через який з мамою їхала до дядька.

"Хочеться, щоб була тиша, а потім приїхати та все відбудувати.

Хочеться, щоб путін якнайшвидше це припинив. Через нього постраждало багато дітей, матерів, сіл та будинків", – каже дівчинка.

В лікарні кажуть, що наразі в них немає проблем з медикаментами та матеріалами для операцій. Їм допомагають волонтери зі всього світу.

"Лікарі продовжують рятувати життя, бо хвороби нікуди не діваються. Лікарі – такі ж бійці, і вони на полі бою з хворобами", – говорять в "Охматдиті".

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