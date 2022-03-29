Марш матерів: у містах світу вшановують пам’ять загиблих дітей в Україні. ФОТО

Другий тиждень поспіль в містах світу тривають Марші матерів, під час яких жінки, які покинули Україну через війну, розповідають про військові злочини Росії.

Такі акції вже проходили у Нью-Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Брюсселі, Будапешті, Нікосії, Сульцматі та Берліні.

У Берліні українські жінки під російським посольством розвісили 136 дитячих шкарпеток в пам’ять про загиблих через російську агресію дітей.

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Стрічка із дитячих шкарпеток символізує 136 життів – щонайменше стільки маленьких українців загинуло із початку бойових дій, і ця цифра постійно зростає.

Під час акції в Берліні

Під час акції в Будапешті жінки виклали 300 пар взуття на березі Дунаю, вшанувавши 300 загиблих у Драмтеатрі в Маріуполі.

"Багато країн підтримує Україну і дуже красиво. Будапешт не залицяється, керівництво країни відверто підтримують давнього та вигідного друга-маньяка, але…

Угорські люди та країна багато допомагають українцям. Тут живуть люди з великими серцями, мої діти говорять угорською і мені не байдуже, що відбувається в цій країні!" – каже організаторка Маршу матерів та акторка Даша Малахова.

Акція в Будапешті

У США в Атланті на акції матерів було запалено 136 свічок – їх виклали у слово "Діти" (KIDS) за прикладом Маріупольського театру, який російські льотчики продовжили бомбардувати попри напис.

Акція в Атланті

Марш Матерів проходив і в Нью-Йорку. Українки із ляльками у закривавлених простирадлах пройшли ходою від офісу UNICEF до Таймс-сквер – однієї з найважливіших площ міст, з вимогою закрити небо над Україною

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На Королівській площі у Мюнхені на Марш матерів зібрав багато українок та німкень, на ньому були присутні німецькі урядовці.

"Зі сцени лунали слова підтримки та співчуття українському народові, гасла про введення додаткових санкцій до росії та Україніки до миру", – кажуть організатори.

Під посольством РФ влаштували акцію у столиці Кіпру – Нікосії, яки зібрав понад 300 кіпріотів та представників української діаспори.

Акція в Нікосії

Наступний Марш матерів пройде 2 квітня у Будапешті, за день до парламентських виборів в Угорщині. Початок об 11.00 біля офісу UNICEF.

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