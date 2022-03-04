Що робити, якщо людина померла вдома під час війни? Пояснення КМДА

В умовах війни проти України деякі громадяни можуть не мати доступу до лікарень чи інших державних структур.

Та що робити, якщо ваш родич помер вдома під час війни?

Директорка столичного Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург пояснила, як киянам діяти у такому випадку.

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Що робити, якщо людина померла вдома?

Фото: EUStock /Depositphotos

Насамперед потрібно зателефонувати лікарю , з яким у померлого була підписана декларація.

, з яким у померлого була підписана декларація. Якщо з лікарем немає зв’язку – телефонуйте до Центру первинно-медико-санітарної допомоги , у якому працює лікар.

, у якому працює лікар. Якщо ж декларації не було – зверніться до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги .

. Якщо померла людина була хворою та спостерігалася за основним захворюванням, лікар на місці видає "Лікарське свідоцтво про смерть".

У період активної фази бойових дій цей документ дає право здійснити поховання.

Однак якщо причину смерті необхідно встановлювати, поліція забезпечує транспортування тіла до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Тіла померлих з правого берега міста доставляють у підрозділ Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи. Адреса: вул. Дорогожицька, 9 (вул. Оранжерейна, 9). З лівого берега Києва померлих доставляють на вул. П. Запорожця, 26.

"За добу після того, як тіло померлого відвезли до бюро, родичи без попередніх запрошень та телефонних дзвінків мають приїхати до моргу", – каже начальник Київського міського клінічного бюро судмедекспертизи Олександр Михайленко.

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При собі необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО мати паспорт або інші документи, що засвідчують особу померлого, а також паспорт родича, який буде проводити поховання.

Згодом співробітники моргу роз’яснять алгоритм дій для проведення поховання покійного.

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