11-річний хлопець з Запоріжжя самостійно пішки перейшов кордон зі Словаччиною

Через війну в Україні жінки, діти та літні люди масово виїжджають закордон. Часом діти змушені самотужки долати цей шлях, аби дістатися до безпечного місця.

Героєм, про якого говорить вся Україна, став 11 річний хлопчик із Запоріжжя. Він перейшов контрольний пункт на митниці в ніч на 6 березня самотужки, бо мама була змушена залишитися в Україні.

Цю історію розповіли на сторінці Міністерства закордонних справ Словаччини.

Працівники уточнили, що дитина мала лише невеликий рюкзак та поліетиленовий пакет. Номер телефону родичів, які мешкають у Словаччині та можуть подбати про хлопчика, записали у нього на руці.

Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Прикордонники Словаччини зазначили, що молодий запорожець підкорив їх своєю посмішкою, безстрашністю та рішучістю – вони були гідними справжнього героя.

Волонтери на кордоні подбали про хлопця: пригостили теплим чаєм, нагодували, розмістили в теплі, ще й запакували харчі в дорогу. Потім мандрівника довезли до Братислави, де його зустріли родичі.

Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Наступного дня, після вдалого перетину кордону, мама хлопця Юлія записала відеозвернення. Вона зазначила, що є вдовою та багатодітною мамою.

"Я дуже вдячна, що врятували життя дитині, бо поруч з моїм містом – атомна станція, яку російські окупанти обстріляли й вона горіла. Я не можу залишити свою маму, бо їй 84 роки й вона не може сама пересуватись", – пояснила жінка.

Facebook/Ministerstvo vnútra SR

Вона додала, що не мала іншого виходу, окрім як посадити сина на потяг до кордону зі Словаччиною. Головною метою відчайдушного вчинку Юлі було доправити хлопця до родичів, у безпеку.

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