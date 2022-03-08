МОН хоче скасувати ЗНО-2022 та інші іспити

Міністерство освіти і науки України хоче скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) 2022 року.

Про це повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Об’єднавши зусилля з Комітетом з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, освітянською та батьківською спільнотами виходимо з пропозицією про одноразову зміну алгоритмів щодо державної підсумкової атестації для учнів 11 класу та вступу до закладів вищої освіти України у 2022 році", – написав він.

МОН планує звільнити вступників від іспитів через режим воєнного стану і напад РФ.

Фото: МОН

Водночас у міністерстві ще не повідомили про альтернативний критерій вступу до вишів.

"Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, і ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити", – наголошує Шкарлет.

Він також зазначив, що відміна ЗНО сьогодні необхідна для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу і стимулювання до навчання в Україні навіть в умовах війни.

Однак остаточне рішення щодо цьогорічних іспитів має ухвалити Верховна Рада.

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