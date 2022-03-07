В Україні скасували пробне ЗНО-2022

В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання з усіх предметів, яке мало відбутися 19 і 26 березня.
Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.
"Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації (війні РФ проти України – ред.) не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані.
Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим", – наголосили в УЦОЯО.
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Зокрема, скасували пробне ЗНО з української мови, української мови і літератури, що було заплановане на 19 березня, та з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов 26 березня.
"Ми упевнені, що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання", – додали в УЦОЯО.
Чи відбудеться пробне ЗНО пізніше, наразі невідомо.
Нагадаємо, попри війну в Україні, реєстрацію на основну сесію ЗНО 2022 року продовжили. Вона триватиме до 9 квітня.
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