Більшість аптек відновили свою роботу, а ціни на ліки контролюватимуть – Ляшко

Впродовж останніх трьох діб більшість аптек відновили свою роботу.

А ціни на медикаменти ретельно контролюватимуть, запевнив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на спільному ефірі телеканалів 8 березня.

Усі відкриті заклади можна буде побачити на спеціальній мапі.

Міністр зазначив, що також працюють аптеки, де в наявності є інсулін.

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Він наголосив, що першочерговим завданням є забезпечення населення необхідними медикаментами та постійна робота аптек.

"Ми жорстко попередили, що будемо застосовувати санкції, якщо буде необгрунтоване підняття цін на лікарські препарати.

Якщо ви знаєте такі випадки, телефонуйте на цю лінію. У нас є вже три випадки, коли були повернути гроші покупцям", – додав він.

Міністр нагадав, що працює гаряча лінія 0 800 602019, де можна залишити заявку, якщо немає доступу для ліків.

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