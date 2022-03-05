Застуда у бомбосховищі: як самостійно лікувати ГРВІ? Поради ЦГЗ

Під час війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах, погано спати і їсти – це "сприятливі" умови для застуди.
У Центрі громадського здоров’я пояснили, як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, перебуваючи в укритті.
"Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно.
Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання певних рекомендацій", – наголошують у відомстві.
Як лікувати застуду?
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✅ Рясно пийте. За можливості вживайте щонайменше літр теплої рідини.
❌ Не лікуйтеся антибіотиками при вірусній інфекції – це не допомагає.
✅ Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію за допомогою пульсоксиметра.
Нормальний показник – від 93%. Якщо треба підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.
Якщо у вас підвищена температура, озноб, ломота, головний біль
Випийте такі ліки:
- Ібупрофен: 400 мг для дорослих;
- Парацетамол (панадол, порошки на кшталт Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс та інші).
Також можна випити:
- Німесулід;
- Німесил;
- Найз.
Якщо температура нормальна, але є біль
Допомагають препарати:
- Дексалгін;
- Кетанов;
- Кетолак;
- Диклофенак/Диклоберл.
"Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів", – наголошують у ЦГЗ.
Нежить, тече чи забитий ніс
Зробіть промивання сольовим розчином або використайте спреї для зволоження:
- Носоль;
- Хьюмер;
- Аквамаріс тощо.
Якщо ніс забитий і вам важко дихати
У такому випадку вам допоможуть судинозвужувальні спреї:
- Отривін;
- Називін;
- Фармазолін.
Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: можна поприсідати, пострибати, пройтися.
Біль у горлі або вусі
Якщо у вас болить горло чи вухо, необхідно дотримуватися тих самих рекомендацій, що й при температурі.
Можна також посмоктати пастилки чи льодяники, використати спреї для горла.
Коли треба звертатися до лікаря?
Якщо лихоманка триває довше, ніж 3 доби, і її не вдається подолати медикаментами, потрібно звернутися до лікаря.
Також це необхідно зробити при появі:
- судом;
- блювання;
- головного болю;
- утруднення дихання;
- сильного болю в животі, вусі, горлі;
- порушенні свідомості;
- повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.
Нагадаємо, у Національній службі здоров'я України пояснювали, як полегшити симптоми при ГРВІ.
Також "УП. Життя" публікувала контакти лікарів, які готові консультувати онлайн чи по телефону в умовах війни.
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