Застуда у бомбосховищі: як самостійно лікувати ГРВІ? Поради ЦГЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 березня 2022

Під час війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах, погано спати і їсти – це "сприятливі" умови для застуди.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, перебуваючи в укритті.

"Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно. 

Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання певних рекомендацій", – наголошують у відомстві.

Як лікувати застуду?

 Фото: osobystist/Depositphotos

Рясно пийте. За можливості вживайте щонайменше літр теплої рідини.

Не лікуйтеся антибіотиками при вірусній інфекції – це не допомагає.

Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію за допомогою пульсоксиметра

Нормальний показник – від 93%. Якщо треба підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

Якщо у вас підвищена температура, озноб, ломота, головний біль

Випийте такі ліки:

  • Ібупрофен: 400 мг для дорослих;
  • Парацетамол (панадол, порошки на кшталт Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс та інші).

Також можна випити:

  • Німесулід;
  • Німесил;
  • Найз.

Якщо температура нормальна, але є біль

Допомагають препарати:

  • Дексалгін;
  • Кетанов;
  • Кетолак;
  • Диклофенак/Диклоберл.

"Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів", – наголошують у ЦГЗ. 

Нежить, тече чи забитий ніс

Зробіть промивання сольовим розчином або використайте спреї для зволоження:

  • Носоль;
  • Хьюмер;
  • Аквамаріс тощо.

Якщо ніс забитий і вам важко дихати

У такому випадку вам допоможуть судинозвужувальні спреї:

  • Отривін;
  • Називін;
  • Фармазолін.

Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: можна поприсідати, пострибати, пройтися.

Біль у горлі або вусі

Якщо у вас болить горло чи вухо, необхідно дотримуватися тих самих рекомендацій, що й при температурі.

Можна також посмоктати пастилки чи льодяники, використати спреї для горла.

Коли треба звертатися до лікаря?

Якщо лихоманка триває довше, ніж 3 доби, і її не вдається подолати медикаментами, потрібно звернутися до лікаря.

Також це необхідно зробити при появі:

  • судом;
  • блювання;
  • головного болю;
  • утруднення дихання;
  • сильного болю в животі, вусі, горлі;
  • порушенні свідомості;
  • повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.

Нагадаємо, у Національній службі здоров'я України пояснювали, як полегшити симптоми при ГРВІ.

Також "УП. Життя" публікувала контакти лікарів, які готові консультувати онлайн чи по телефону в умовах війни.

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