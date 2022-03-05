Застуда у бомбосховищі: як самостійно лікувати ГРВІ? Поради ЦГЗ

Під час війни багато дорослих та дітей змушені ночувати у сховищах, погано спати і їсти – це "сприятливі" умови для застуди.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як допомогти собі при гострій респіраторній інфекції, перебуваючи в укритті.

"Якщо ви відчуваєте, що починається захворювання, то розпочинайте лікування негайно.

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Для ГРВІ та COVID-19, особливо в перші дні, не треба ніяких препаратів. Зазвичай захворювання минає самостійно протягом кількох днів за умов дотримання певних рекомендацій", – наголошують у відомстві.

Як лікувати застуду?

Фото: osobystist /Depositphotos

✅ Рясно пийте. За можливості вживайте щонайменше літр теплої рідини.

❌ Не лікуйтеся антибіотиками при вірусній інфекції – це не допомагає.

✅ Якщо починаєте відчувати задишку, виміряйте сатурацію за допомогою пульсоксиметра.

Нормальний показник – від 93%. Якщо треба підвищити сатурацію, ляжте на живіт і дихайте спокійно та глибоко.

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Якщо у вас підвищена температура, озноб, ломота, головний біль

Випийте такі ліки:

Ібупрофен: 400 мг для дорослих;

Парацетамол (панадол, порошки на кшталт Терафлю, Фармацитрон, Хелпекс та інші).

Також можна випити:

Німесулід;

Німесил;

Найз.

Якщо температура нормальна, але є біль

Допомагають препарати:

Дексалгін;

Кетанов;

Кетолак;

Диклофенак/Диклоберл.

"Один з цих препаратів входить до стандартного набору аптечки. Якщо у вас їх немає, то розпитайте сусідів", – наголошують у ЦГЗ.

Нежить, тече чи забитий ніс

Зробіть промивання сольовим розчином або використайте спреї для зволоження:

Носоль;

Хьюмер;

Аквамаріс тощо.

Якщо ніс забитий і вам важко дихати

У такому випадку вам допоможуть судинозвужувальні спреї:

Отривін;

Називін;

Фармазолін.

Також "пробити" ніс допомагає фізична активність: можна поприсідати, пострибати, пройтися.

Біль у горлі або вусі

Якщо у вас болить горло чи вухо, необхідно дотримуватися тих самих рекомендацій, що й при температурі.

Можна також посмоктати пастилки чи льодяники, використати спреї для горла.

Коли треба звертатися до лікаря?

Якщо лихоманка триває довше, ніж 3 доби, і її не вдається подолати медикаментами, потрібно звернутися до лікаря.

Також це необхідно зробити при появі:

судом;

блювання;

головного болю;

утруднення дихання;

сильного болю в животі, вусі, горлі;

порушенні свідомості;

повторному підвищенню температури тіла після кількох днів нормальної температури.

Нагадаємо, у Національній службі здоров'я України пояснювали, як полегшити симптоми при ГРВІ.

Також "УП. Життя" публікувала контакти лікарів, які готові консультувати онлайн чи по телефону в умовах війни.

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