Україна не розпилює віруси через "Байрактари": спростування фейку РФ

Росія почала поширювати фейки про те, що українська корпорація "Мотор Січ" створює модифікації турецьких безпілотників Bayraktar з аерозольним розпилювачем вірусів.

Під виглядом "доказів" вони наводять копію запиту "Мотор Січі" про технічні характеристики безпілотника до виробника.

У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому такі повідомлення від Міноборони та ЗМІ агресора – неправдиві.

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"Насправді відповідний запит щодо технічних характеристик імпортованої військової техніки – звичайна річ для всіх країн, зокрема для росії", – пояснило відомство.

Фото: АрміяInform

Запитання до турецької сторони щодо можливого розпилення Байрактарами через аерозолі, є звичайним інформаційним питанням для авіаційної техніки.

Це жодним чином не свідчить про наміри України надати турецьким БПЛА можливість щось розпилювати, наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ поширювало фейки про те, що в Україні розробляли біологічну зброю.

Згідно з фантазіями Кремля, українці планували поширити небезпечні віруси через інфікованих кажанів і перелітних птахів.

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Цю "інформацію" спростували в Україні, США, а також в Організації Об'єднаних Націй.

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