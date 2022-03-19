В ООН відповіли на фейк Росії про створення біологічної зброї в Україні

В Організації об’єднаних націй не мають інформації про жодну програму створення біологічної зброї, що реалізується в Україні.

Про це заявила глава Організації з роззброєння Ідзумі Накаміцу на нараді Ради Безпеки у відповідь на нові звинувачення Росії.

"Організація Об’єднаних Націй не знає про жодні програми біологічної зброї", – заявила Накаміцу.

Реклама:

Екстрену нараду скликали за ініціативою Москви після того, як представник РФ в ООН Василь Небензя повідомив, що його делегація нібито володіє новими доказами угоди від 2005 року між Україною та США щодо проведення досліджень біологічної зброї на території України.

Зал Ради безпеки ООН. Фото: UKR Mission to UN

Росіянин стверджував, що в Україні на кошти США проводять дослідження кримсько-конгольської лихоманки, лептоспірозу та інших небезпечних збудників.

Він також заявив, що ці хвороби можуть передаватися від кажанів до людей, тому використання такої біологічної зброї легко замаскувати під природне.

Востаннє Рада обговорювала питання про нібито біологічні матеріали в Україні на засіданні 11 березня.

Накаміцу знову підкреслила, що ООН не має ані мандату, ані можливостей для розслідування таких заяв, які підпадають під егіду Конвенції про біологічну зброю 1972 року.

Договір, учасниками якого є і Україна, і Російська Федерація, фактично забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, накопичення та використання біологічної та токсичної зброї.

Реклама:

Представництво України в ООН назвало заяви Росії абсурдною підробкою та спробою виправдати агресію.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд нагадала, що Рада вже чула "тираду дивних теорій змови" щодо біологічної зброї на своєму засіданні тиждень тому.

"Таких лабораторій немає, ані біля кордону з Росією, ані деінде", – сказала вона.

Дипломатка зазначила, що саме Росія, а не Україна, тривалий час підтримує програму біологічної зброї, порушуючи міжнародне право.

Також вона назвала нові звинувачення росіян ознакою відчаю.

"Ця нарада є результатом ізоляції Росії, як в Раді Безпеки ООН, так і на світовій арені", – сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадуємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звертався до ВВОЗ з проханням вгамувати російську пропаганду, яка поширює фейки про створення українцями біологічної зброї.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.