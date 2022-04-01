Чому абітурієнти складатимуть 3 предмети на ЗНО-2022? Пояснює Шкарлет

В умовах війни Зовнішнє незалежне оцінювання пройде у спрощеному вигляді – вступники складатимуть національний мультипредметний тест.

У програму тестування увійшли лише 3 предмети: українська мова, математика та історія України.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет пояснив, чому в МОН обрали саме такі дисципліни, під час брифінгу 1 квітня.

"Ми намагалися зберегти ті основи ЗНО, які вже багато років є беззаперечним інструментом довіри батьків і нашої студентської молоді щодо вступу.

Ми заклали такий первинний, але спрощений аналог ЗНО – так званий Національний мультипредметний тест для вступу та здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти", – сказав Шкарлет.

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Українська мова, математика, історія України – це предмети, які вивчають всі у приблизно однакових умовах, пояснює міністр.

Українська мова та математика – це обов’язкові предмети Державної підсумкової атестації з високою прогностичною валідністю.

Історія України – принципово важлива під час війни.

"Ми в обов'язковому порядку хотіли зберегти її в частині національного мультипредметного тесту", – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, національний мультипредметний тест – це комплексний тест за 3 оцінками, які оголошуються одразу після його закінчення.

Він проводитиметься офлайн і міститиме 60 завдань, які вступники мають виконати за 80 хвилин.

Детальніше про те, як абітурієнти складатимуть цьогорічне ЗНО, можна дізнатися з матеріалу "ЗНО і вступ в умовах війни. Відповіді на поширені запитання".

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