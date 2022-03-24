В Україні спростили ЗНО-2022

Яна Осадча журналіст
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24 березня 2022

В Україні спростили зовнішнє незалежне оцінювання, скасували державну атестацію та вступні іспити через бойові дії. 

Відповідний законопроєкт № 7132 ухвалила Верховна рада 24 березня.

Згідно зі змінами, випускники шкіл у 2022 році звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Вступна кампанія у виші проходитиме за спеціальною процедурою без використання результатів ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

 Фото: Syda_Productions/Depositphoto

Порядок вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти невдовзі має затвердити Міністерство освіти та науки України.

Парламенатрі наголошують, що ЗНО спростили лише на рік через війну з Росією.

"Вступна кампанія до українських вишів цього року не скасовується, але пройде за спеціальною процедурою, над якою зараз працюють представники Комітету з питань освіти і науки разом з Міністерством освіти і науки. Це буде простий, зрозумілий, а головне – прозорий механізм вступу.

Наше головне завдання – зберегти інтелектуальний потенціал України та дати абітурєнтам чіткий план дій", – каже народна депутатка Юлія Гришина.

За словами народнї депутатки Наталії Піпи, абітурієнтам можуть запропонувати мультипредментний онлайн-тест з трьох предметів: української мови, історії України та математики.

Тест абітурієнти мають проходити в безпечних місцях у липні 2022 року.

Наразі розглядається можливість організувати його проведення при посольствах та консульствах України за кордоном.

"Рішення не є остаточним. Можливі зміни. Тестування як і завжди буде проводити Український центр оцінювання якості освіти.

МОН розробляє процедуру в деталях. Кабмін має затвердити", – сказала депутатка.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет виступив з ініціативою скасувати ЗНО у 2022 році. Освітній омбудсмен та львіські освітяни висловлювалися проти цього нововведення.

В Українському центрі оцінювання якості освіти розповідали про альтернативу ЗНО в умовах воєнного стану.

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