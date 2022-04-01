Кабмін призначив нового голову НАЗЯВО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 квітня 2022

Кабінет Міністрів призначив Андрія Бутенка на посаду голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про це розповіла народна депутатка Юлія Гришина у Facebook.

Раніше Бутенко був заступником ексголови НАЗЯВО Сергія Квіта.

Нагадаємо, президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт склав повноваження голови Нацагентства.

 Фото: Андрій Бутенко у Facebook

Установа обрала нового очільника – освітянина Андрія Бутенка, який був заступником Квіта з 2019 року.

До цього він працював проректором Європейського університету.

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