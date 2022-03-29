Сергій Квіт склав повноваження голови НАЗЯВО. Кого призначать натомість?

Обраний президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт склав повноваження голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Про кадрові зміни повідомила народна депутатка Юлія Гришина у Facebook.

"Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти задовільнило прохання голови агентства Сергія Квіта про складання ним повноважень голови та члена агентства у зв'язку з обранням на посаду Президента Києво-Могилянської академії", – написала вона.

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Цю інформацію в коментарі "УП. Життя" також підтвердив сам Сергій Квіт.

Новим головою установи обрали Андрія Бутенка, який раніше був заступником Квіта.

Однак його призначення на посаду ще має затвердити Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, Сергій Квіт раніше очолював НАЗЯВО, але у 2021 році на установу подали до суду за "порушення процедури обрання складу".

Тоді Верховний Суд розпустив НАЗЯВО, що спричинило обурення суспільства.

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2 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розблокування роботи Нацагентства.

Сергій Квіт був повторно призначений на посаду Голови 12 січня 2022 року.

Його заступниками стали Андрій Бутенко, Олена Єременко, Богдан Моркляник і Наталія Стукало.

Згодом, 27 січня, Сергій Квіт переміг на виборах президента НаУКМА, які також супроводжувалися скандалом.

У Міністерстві освіти і науки відмовлялися визнавати перемогу освітянина й призначили перевибори, а студентство протестувало.

Зрештою, під час війни МОН визнало результати голосування та підписало контракт із Сергієм Квітом.

Міністерству залишилось тільки підписати наказ про призначення обраного президента на посаду.

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