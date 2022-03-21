МОН визнало вибори президента НаУКМА й підписало контракт з Квітом

Міністерство освіти і науки визнало вибори президента у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Відомство підписало контракт з обраним президентом Сергієм Квітом.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал "Вибори президента КМА".

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Сергій Квіт також підтвердив цю інформацію в коментарі "УП. Життя".

Фото: Сергій Квіт/Facebook

"Тепер Кабмін має звільнити мене з посади голови Національного агентства – і тоді вийде наказ МОН про моє призначення на посаду президента НаУКМА", – сказав він.

Після цього Сергій Квіт офіційно займе посаду президента Києво-Могилянської академії.

Нагадаємо, 27 січня у Києво-Могилянській академії провели вибори президента вже вп'яте.

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Голосування намагалися зірвати невідомі, які викрали скриньки, однак бюлетені вдалося підрахувати.

Переможцем став голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який уже очолював академію з 2007 по 2014 рік.

Утім, МОН і міністр Сергій Шкарлет особисто відмовились визнавати результати голосування і призначили перевибори через нібито "порушення процедури голосування".

Таке рішення обурило суспільство, особливо студентів НаУКМА.

Вони ініціювали протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!" і висунули низку вимог.

Зокрема, студенти вимагали відставки Шкарлета, невтручання МОН у вибори і підписання контракту з Сергієм Квітом.

На підтримку "Могилянки" також виступили відомі українці: громадські діячі, освітяни, політики, журналісти, митці тощо.

Вони запустили флешмоб #savemohylyanka і засудили Шкарлета й МОН за втручання у студентське самоврядування та "помсту" Квіту.

Зрештою, міністерство відмовилося від проведення перевиборів.

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