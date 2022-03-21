МОН визнало вибори президента НаУКМА й підписало контракт з Квітом

Міністерство освіти і науки визнало вибори президента у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

Відомство підписало контракт з обраним президентом Сергієм Квітом.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал "Вибори президента КМА".

Сергій Квіт також підтвердив цю інформацію в коментарі "УП. Життя".

Фото: Сергій Квіт/Facebook

"Тепер Кабмін має звільнити мене з посади голови Національного агентства – і тоді вийде наказ МОН про моє призначення на посаду президента НаУКМА", – сказав він.

Після цього Сергій Квіт офіційно займе посаду президента Києво-Могилянської академії.

Нагадаємо, 27 січня у Києво-Могилянській академії провели вибори президента вже вп'яте.

Голосування намагалися зірвати невідомі, які викрали скриньки, однак бюлетені вдалося підрахувати.

Переможцем став голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, який уже очолював академію з 2007 по 2014 рік.

Утім, МОН і міністр Сергій Шкарлет особисто відмовились визнавати результати голосування і призначили перевибори через нібито "порушення процедури голосування".

Таке рішення обурило суспільство, особливо студентів НаУКМА.

Вони ініціювали протест під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!" і висунули низку вимог.

Зокрема, студенти вимагали відставки Шкарлета, невтручання МОН у вибори і підписання контракту з Сергієм Квітом.

На підтримку "Могилянки" також виступили відомі українці: громадські діячі, освітяни, політики, журналісти, митці тощо.

Вони запустили флешмоб #savemohylyanka і засудили Шкарлета й МОН за втручання у студентське самоврядування та "помсту" Квіту.

Зрештою, міністерство відмовилося від проведення перевиборів.

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