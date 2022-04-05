Поголили та роздягали: українських військовослужбовиць катували у російському полоні

З російського полону визволили 86 українських військових, серед яких були і жінки.
Полонених українок катували під час допитів, поголили та змушували роздягатись.
Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Після того, як жінки потрапили до рук російських окупантів, їх вивезли спочатку в Білорусь, а потім до РФ у Брянськ.
Полонених військовослужбовиць піддавали тортурам, погрозами змушували роздягатись догола та присідати в присутності чоловіків, проводили регулярні допити, щоб зламати їх морально та повністю поголили голови.
|Звільнені з полону українські військовослужбовиці. Фото: Людмила Денісова
Декого з них примушували переходити на російську мову та брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів.
"Такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими.
Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки", – каже Денісова.
Вона закликала комісію ООН з прав людини розслідувати злочини росіян проти українських військовополонених.
Нагадаємо, раніше Денісова розповідала про жахливі випадки сексуального насильства над жінками у Харківській області.
Вас також може зацікавити:
Як діяти у разі сексуального насильства під час війни? Інструкція
Розповідайте про зґвалтування. Світ має знати про злочини окупантів
Овдовіла і тричі зґвалтована: історія матері, над якою знущалися окупанти
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.