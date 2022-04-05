Поголили та роздягали: українських військовослужбовиць катували у російському полоні

З російського полону визволили 86 українських військових, серед яких були і жінки.

Полонених українок катували під час допитів, поголили та змушували роздягатись.

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Після того, як жінки потрапили до рук російських окупантів, їх вивезли спочатку в Білорусь, а потім до РФ у Брянськ.

Полонених військовослужбовиць піддавали тортурам, погрозами змушували роздягатись догола та присідати в присутності чоловіків, проводили регулярні допити, щоб зламати їх морально та повністю поголили голови.

Звільнені з полону українські військовослужбовиці. Фото: Людмила Денісова

Декого з них примушували переходити на російську мову та брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів.

"Такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими.

Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки", – каже Денісова.

Вона закликала комісію ООН з прав людини розслідувати злочини росіян проти українських військовополонених.

Нагадаємо, раніше Денісова розповідала про жахливі випадки сексуального насильства над жінками у Харківській області.

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