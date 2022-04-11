Катували працівника, застрелили собаку: як Гостомельський притулок для тварин пережив російську окупацію

Яна Осадча журналіст
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11 квітня 2022

Гостомельський притулок для тварин, де мешкають понад 500 собак та близько 200 котів, пережив обстріли та окупацію.

Кілька разів туди далеко не з миром приходили росіяни.

Засновниця притулку 78-річна Ася Серпинська знаходиться там з першого дня війни.

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Мужня жінка та її команда не покинули тварин і дочекалися наших, які на початку квітня увійшли в Гостомель.

Історія Асі Серпинської  – зворушлива та шокуюча. Вона сама дивується тому, як їй, її колегам та тваринам вдалося вижити. 

"Українська правда. Життя" поспілкувалася також з онукою Асі Вільгельмівни Марією Вронською, яка розповіла про ситуацію у притулку.

У перший день війни поїхала до тварин 

21 рік тому киянка Ася Серпинська заклала власну квартиру та викупила розвалений корівник в полі у Гостомелі.

Там її родина з допомогою волонтерів збудувала притулок для тварин, які постраждали від людської жорстокості.

За час свого існування у Гостомельському притулку допомогли тисячам собак та котів соціалізуватися та знайти нові родини.

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На Київщині було чимало притулків. Однак в перші дні війни власники багатьох з них виїхали, а тварин випустили.

Ася Серпинська навпаки 24 лютого з Києва відправилася в свій притулок у Гостомель, щоб піклуватися про вихованців.

 У Гостомельському притулку для тварин мешкають понад 500 собак та близько 200 котів

"24 лютого о 7 ранку мене розбудив чоловік і сказав, що Росія напала на Україну.

Я швидко одягнулася, взяла паспорт і стала добиратися до Гостомеля. Доїхала до ірпінської розвилки, де одна дорога йде на Ірпінь, друга – на Бучу, а третя – на Гостомель.

Було чути страшні вибухи в районі аеропорту. І вже думала пішки йти до притулку, але мене підвезли люди, які їхали з Києва. Я буду їм вдячна до кінця життя", – згадує Ася Вільгельмівна.

Коли жінка приїхала та зайшла на територію свого притулку, то побачила, що палає сусідня будівля.

Її власник тримав велику кількість диких і домашніх тварин: кіз, курей, свиней, воронів, собак, котів, різних птахів і навіть великого лева.

Сам господар був поранений в ногу, його повезли в лікарню, а працівник, який піклувався про тварин, загинув.

"Усі його тварини були живі. Але з будівлі пішов дим, через задимленість видимість була не більше метра.

Ми зрозуміли, що нам треба рятувати цих тварин самим, і наші робітники пішли в палаючу будівлю", – каже Ася Серпинська.

Птахів, єнотів, поросят, кабана, віслюка випустили на вулицю. Цуценят, котів, деяких птахів та павича забрали до себе.

Леву носили воду та їжу.

Окупанти застрелили собаку 

26 лютого в Гостомель вже в’їхали окупанти на БТРах і навідалися у притулок Серпинської.

"Вони знайшли та спитали, хто тут знаходиться? Ми сказали, що нас тут четверо, і що ми піклуємось про тварин, і що ані військових, ані техніки тут немає", – каже засновниця притулку.

Окупанти залишили команду у спокої.

А за кілька годин розпочався страшний обстріл.

"Я спочатку не зрозуміла, що відбувається. Спитала у робітника: град почався? Так, це був дійсно ГРАД, тільки "залізний".

І ГРАДи, і крупнокаліберні кулемети, і артилерія. Будівля тряслася так, ніби стався землетрус!" – розповідає Ася Вільгельмівна.

Після обстрілу росіяни поїхали та залишили свою техніку. В одній машині було багато солдатських пайків, а друга – набита боєприпасами.

Робітники притулку забрали кілька ящиків з пайками, якими годували цуценят.

 Будівля тряслася так, ніби стався землетрус

А наступного дня в місто заїхала інша частина росіян.

Вони піймали робітника сусідньої лісопилки та хотіли примусити вантажити залишені попередніми військовими боєприпаси. Чоловік відмовився це робити, в нього пустили автоматну чергу.

У той день Ася Серпинська почула, як на дворі лають собаки, та поспішила до воріт.

Там стояли російські військові.

"Одягнуті, як термінатори. Я такого раніше не бачила", – згадує жінка.

Собаки бігли швидше за Асю Вільгельмівну та гучно гавкали на чужих.

 На диво, будівля витримала, хоча вилетіли всі вікна, а осколками пошкодило дах

Один з окупантів так недбало повів автоматом, і на очах у літньої жінки застрелив одну з її улюблених собак – Джину.

"Я кричу:

–     Навіщо ви вистрелили? Навіщо ви її вбили?

–    А чего она на меня лает?

Я обійшла з ними весь притулок, показала, що, окрім нас 4 людей, тут нікого немає. І я постійно кричала: "Не стріляйте! Не чіпайте собак. Вони – добрі, вони не кусаються", – зі сльозами згадує вона один з найжахливіших моментів.

Більше в тварин росіяни не стріляли. Команда притулку, розуміючи загрозу, намагалися з ними не сперечатися.

"Всі вони отруєні пропагандою. Говорити з ними неможливо. Та і яка може бути суперечка, якщо він стоїть з автоматом, а ти беззбройний? Для нього вистрелити в тебе – абсолютно не проблема. Тільки його розізлити, і все!" – говорить власниця притулку.

Останнє випробування перед приходом наших 

Незабаром в 3-5 метрах від притулку впав снаряд крупного калібру.

На диво, будівля витримала, хоча вилетіли всі вікна, осколками пошкодило дах, а в дверях та паркані пробило дірки.

"Собаки, які були в дальній частині притулку, загинули. Я досі дивуюсь, як ніхто з нас не отримав осколок. Значить, Бог напевно хранив нас", говорить Ася Серпинська.

Усього в притулку загинуло 16 собак.

 Ася Вільгельмівна та її підопічні

Тим часом онуці Асі Марії Вронській вдалося двічі привезти тваринам корм в окупований Гостомель.

"Коли були "зелені коридори" з Гостомеля, гуманітарну допомогу везти ніхто не дозволяв.

"Червоний хрест" у допомозі нам відмовив.

Ми силами своєї родини три рази під час окупації змогли доставити туди необхідні речі: генератор, бензин їжу та воду. Машину обклеїли червоними хрестами і прорвалися", – говорить Марія.

29 березня у притулку ледве не сталася трагедія.

Туди вже втретє прийшли росіяни. Вони знову оглянули притулок і запитали, в кого є телефони. Забрали гаджет в однієї співробітниці та пішли.

Ася Вільгельмівна і ще один працівник притулку свої телефони сховали.

31 березня окупанти з’явилися знову, зібрали всю команду притулку, вишикували їх в коридорі і сказали:

"Говорите, у кого еще есть телефоны. Вы наводите на нас артиллерию. Считаем до трех и стреляем в ноги!"

Окупант почав рахувати: "один, два…". Жінки заплакали. Тоді він взяв одного робочого Сергія і пішов шукати телефони.

Перерили весь притулок, перевіряли ліжка, посуд. Врешті-решт, знайшли Сергіїв телефон під газовим балоном.

"Хлопця повалили на підлогу, почали бити до крові. Коли я це побачила, то зрозуміла, що свій телефон треба знищити.

Я знайшла момент, побігла туди, де сховала телефон, взяла його та викинула у бочку з водою. Він впав на саменьке дно.

Тут вони його точно не знайдуть!" – розповідає літня жінка.

Росіяни спершу хотіли всіх зв’язати, але Ася Вільгельмівна попросила просто закрити їх в кімнаті. Окупанти сказали, що поставили розтяжку, і наказали не виходити.

А зв’язаного Сергія забрали. Усю ніч хлопця допитували та вимагали зізнатися, що він – навідник та перевдягнений військовий.

Однак вранці відпустили живим, а самі забралися геть.

Це вже було 30 квітня. З того дня в Гостомелі вже не було жодного росіянина.

 Засновниця притулку не вважає, що вчинила героїчний поступок. Каже, що це – відповідальність

У місто увійшли українські військові. Ось як Ася Вільгельмівна описує зустріч з ними:

"Коли приїхали наші українські військові, ми зі сльозами їх зустрічали, ми не вірили своїм очам, що цей жах закінчився.

Ми потім питали: вони більше не повернуться? Наші казали: ні, їх прогнали до самої Білорусі.

Вже кілька днів немає ані пострілів, ані вибухів, і нам якось дивно, здається, ось-ось почнуть стріляти. Це просто диво, що ми всі лишилися живі.

Та я би не називала те, що ми зробили героїзмом. Це – відповідальність і мужність".

Життя триває

У звільнений Гостомель до бабусі та підопічних знову приїхала Марія разом з давніми друзями притулку – представниками організації URSA.

Привезли кілька тонн корму, якого вистачить на два тижні.

 Після звільнення у притулок привезли багато корму

Олена Мачинська записала та виклала в соцмережі відео з Асею Серпинською, яке викликало великий резонанс, і після якого чимало людей виявили бажання допомогти героїчному притулку.

Марія Вронська каже, що через обстріли втратили сектор з дерев’яними вольєрами, кількість місць скоротилася, а підопічних стало більше.

 Росіяни скрізь після себе лишають руїни

"Під час війни до нас багато собак прийшли. Господарі їх кинули, а вони біжать до нас. Розуміють, що тут є їжа, вода.

Нещодавно до нас прийшла одна вагітна собака, залізла у будку та народила цуценят", – розповідає Марія.

У планах власників притулку подальший розвиток та допомога тваринам. 

"Будемо забирати тварин, які загубилися, і яких, можливо, шукають господарі.

Зараз містом бігають такси, йоркширські тер’єри та сфінкси. Якщо не знайдуться власники, будемо шукати для них новий дім", – говорить Марія.

Яна Осадча, "Українська правда. Життя"

Фото: Гостомельський притулок для тварин

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