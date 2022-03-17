"Вони мені як діти. Дітей же не кидають". Історія Анастасії Тихої, яка вивезла з Ірпеня понад 20 тварин

Фото, на якому українка з гордо піднятою головою керує великою групою тварин, багато з яких – на візочках, вже стало відомим майже на весь світ.

Головна героїня фото – Анастасія Тиха.

Дівчина, яка разом з чоловіком Артуром Лі вивезла з охопленого війною Ірпеня 15 собак, зокрема, з інвалідністю, 5 котів, хамелеона, черепаху, хом’яка та павука.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з волнтеркою, яка розповіла про порятунок тварин, їхню подальшу долю та про ситуацію в притулках для тварин під час війни.

Підбирала та лікувала тварин

Настя та Артур до війни підбирали на вулиці безпритульних собак, лікували та шукали для них родини.

Серед підопічних волонтерів було чимало собак, які в результаті ДТП чи людської жорстокості отримали інвалідність.

Фото: Christopher Occhicone

Подружжя закупало для них візочки, Настя соціалізувала тварин та займалася їхньою кінологічною підготовкою.

У більшості тварин, якими опікувалася Настя, дуже трагічна біографія.

Собака Луна стрибає на трьох лапках відколи її збила машина, кінцівку тварині ампутували.

Стаф Кольтик також не має лапки, отримав травму при народженні.

Псу на прізвисько Дідусь – 15 років, він вже трохи глухий.

Багато собак, яких врятували зоозахисники, ніколи не зможуть ходити.

Є серед них і такі, які потрапили до волонтерки після того, як їх вдарили палицею по спині та перебили хребет.

Під час евакуації тварин про страх думати було ніколи

Коли Путін напав на Україну, у Ірпені під Києвом почалося пекло. Місто постійно бомбардували та обстрілювали, вулицями пересувалися танки. МІсто опинилося в облозі: без води та їжі.

Фото:stasia_tihaia

Перебувати в місті було небезпечно, але евакуація також була дуже ризикованою.

Фото:stasia_tihaia

При спробі евакуації зі зруйнованого Ірпеня окупанти розстріляли матір та двох дітей.

Іншу вбиту родини – матір і дитину – поховали у дворі будинку.

Маленьке комфортне місто перетворилося на суцільну руїну.

І ось у такій ситуації Настя та Артур вирішили евакуюватися з великою кількістю тварин.

Однак Настя не вважає свій поступок героїчним.

"Тварини мені як діти. Дітей же не кидають", – каже Настя.

В евакуацію вони з чоловіком зібралися за 15 хвилин. Настя та Артур не знали, де будуть жити в Києві та де прилаштують тварин.

Хамелеон, якого Настя вивезла з Ірпеня

Чи було їм страшно під час дороги? Каже, що про це думати було ніколи.

"Знаєте, коли у вас 20 собак на повідках, і всі в різні боки тягнуть про страх немає часу думати", – говорить волонтерка.

Допоміг випадковий перехожий та тероборона

Вести собак треба було спочатку через весь Ірпінь, а потім перейти міст та завантажити їх в машину, яку надали інші волонтери з благодійного фонду "Плюшка".

Котів волонтери посадили у візочок з супермаркету.

Спочатку дівчині було дуже важко рухатися, оскільки собаки не хотіли йти та пручалися, великі тварини перекидали візочки, на яких сиділи собаки з інвалідністю.

Доводилося їх піднімати та саджати назад.

Деяких собак доводилося нести на руках. Зокрема, пса з інвалідністю, який під час шляху до крові збив собі культі лапок.

Настя під час евакуації зламала палець, у неї довго боліло усе тіло, адже тварини тягнули її у різні боки.

Дівчина зі вдячністю згадує випадкового перехожого на ім'я Валентин, який допоміг везти котів до мосту на Романівку.

Артур тим часом тягнув разом з Настею з собак з інвалідністю.

Вже біля мостау подружжя зустріла місцева тероборона.

Ірпінь. Війна Фото: Christopher Occhicone

Вони взяли тварин, яких було вести найважче, та довели до машини.

З Настею залишилися лише неконтактні тварини, які ні з ким, крім неї не підуть.

Хлопці з тероборони також віддали волонтерам собаку на ім'я Дружба.

Вивезли і її, наразі для собаки шукають родину.

Ще одна вівчарка ув'язалася за волонтерами "хвостиком", її також забрали.

Артур і врятована вівчарка

Повернулися у Ірпінь за тими, хто загубився

По дорозі волонтери загубили 4 собаки, зокрема свого власного пса Зевса.

Через кілька днів Настя та Артур знову повернулися пішки в розтрощену та покинутий багатьма людьми Ірпінь, щоб знайти тварин.

Подружжю знову пощастило, друга операція з порятунку пройшла майже без пригод.

Анастасія з Зевсом

Знайшли двох. Серед них і Зевс. І ще прихопили з собою кількох тварин.

"Пройшло все напрочуд добре. Двох знайшли. Пройшли пів Ірпеня, нагодували, кого могли. Забрала вівчарку із зруйнованого будинку і ще двох собак, яких покинули сусіди.

Дві години вмовляла блокпост нас пропустити. Нарешті, вони накрили нас матюками, але пустили, і ми потрапили у Київ", – каже Настя.

Спочатку врятовані тварини знаходилися у маленькому приміщенні благодійного фонду "Плюшка", наразі Настя та Артур живуть з ними в будинку у Києві.

Фото:stasia_tihaia

Тварин вже почали відправляти за кордон, зокрема, до Німеччини вже поїхали 8 собак та 37 котів.

Але найпроблемніших тварин з посттравматичним розладом та тих, які не йдуть на контакт з людьми, подружжя віддавати не будуть.

Наразі волонтери потребують корму для тварин, у дефіциті лотки для котів та наповнювачі до них.

Щоб допомогти волонтерам та їх підопічним тваринам, треба звертатися на особисту сторінку Анастасії у Іnstagram.

Хто хоче допомогти фінансово, можуть поповнити картку Насті Тихої: 4441114447574342.

Волонтери закликають не кидати домашніх тварин

Наразі в Ірпені бігає багато собак, які вже стали дикими і не підходять до людей.

Настя не розуміє, як люди можуть тікати від війни і покидати своїх улюбленців.

"Я ще розумію, коли не можуть вивести велику собаку, з нею можуть не пустити до автобуса. Але коли мені дзвонять і просять, вивезти йорка, якого можна під куртку сховати і взяти з собою, я посилаю", – каже вона.

Голова фонду "Плюшка" Сніжана Бугрик звертається до всіх власників тварин із закликом при евакуації не покидати своїх домашніх улюбленців, а брати їх з собою.

Людина несе свого пса з Ірпеня

Вона каже, що після подвигу Анастасії Тихої до них у фонд почали звертатися люди з проханням вивезти їхніх котів чи собак з Ірпеню.

"Ви хочете, щоб хтось ризикував життям і йшов за вашою твариною? Ви так його хочете врятувати? Поверніться додому пішки і заберіть тварин. Ми вивели з Ірпеня практично всіх наших підопічних безпритульних тварин", – пише Сніжана.

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