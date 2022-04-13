В Естонії жінки влаштували акцію проти зґвалтувань українок окупантами. ФОТО

У Таллінні під посольством РФ жінки влаштували акцію проти зґвалтування українок російськими окупантами.
До протесту долучилися близько 20 жінок, повідомляє естонське видання Eesti Rahvusringhääling.
"Російські солдати ґвалтують і вбивають безневинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують воєнні злочини, зухвалі звірства і самі є учасниками цих актів.
Це наше послання прихильникам путінського режиму в Росії, Естонії та інших країнах", – кажуть організатори акції.
|Фото: Priit Mürk/ERR
Це вже третя антивоєнна демонстрація у Таллінні за останній тиждень.
У понеділок 11 квітня активісти протестували біля посольства Німеччини у Талліні, вимагаючи від Німеччини більш рішучих санкцій проти РФ.
Вони лежали на землі зі зв’язаними руками та мішками на голові, щоб нагадати про геноцид українців у Бучі.
|Фото: Priit Mürk/ERR
А вчора, 12 квітня, люди зібралися під посольством Угорщини у столиці Естонії та стояли у протигазах.
Так активісти висловлювали протест проти закупівлі газу в Росії.
|Фото: Priit Mürk/ERR
|Фото: Priit Mürk/ERR
Нагадаємо, раніше світові стало відомо про численні воєнні злочини, які скоїли російські окупанти в Україні.
Вони катували і масово ґвалтували жінок та дітей на Київщині, у Харківській, Херсонській, Донецькій областях.
Також відомо про один випадок зґвалтування немовляти.
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