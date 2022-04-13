В Естонії жінки влаштували акцію проти зґвалтувань українок окупантами. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 квітня 2022

У Таллінні під посольством РФ жінки влаштували акцію проти зґвалтування українок російськими окупантами.

До протесту долучилися близько 20 жінок, повідомляє естонське видання Eesti Rahvusringhääling.

"Російські солдати ґвалтують і вбивають безневинних жінок і дітей в Україні. Люди, які підтримують цю війну, тим самим підтримують воєнні злочини, зухвалі звірства і самі є учасниками цих актів. 

Це наше послання прихильникам путінського режиму в Росії, Естонії та інших країнах", – кажуть організатори акції.

 Фото: Priit Mürk/ERR

Це вже третя антивоєнна демонстрація у Таллінні за останній тиждень.

У понеділок 11 квітня активісти протестували біля посольства Німеччини у Талліні, вимагаючи від Німеччини більш рішучих санкцій проти РФ.

Вони лежали на землі зі зв’язаними руками та мішками на голові, щоб нагадати про геноцид українців у Бучі.

 Фото: Priit Mürk/ERR

А вчора, 12 квітня, люди зібралися під посольством Угорщини у столиці Естонії та стояли у протигазах.

Так активісти висловлювали протест проти закупівлі газу в Росії.

 Фото: Priit Mürk/ERR

 Фото: Priit Mürk/ERR

Нагадаємо, раніше світові стало відомо про численні воєнні злочини, які скоїли російські окупанти в Україні.

Вони катували і масово ґвалтували жінок та дітей на Київщині, у Харківській, Херсонській, Донецькій областях.

Також відомо про один випадок зґвалтування немовляти.

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