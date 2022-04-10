Українські правозахисники зафіксували 1188 воєнних злочинів окупантів

Глобальна ініціатива "Трибунал для Путіна" задокументувала вже 1188 епізодів воєнних злочинів Росії, вчинених в Україні.

У базу ініціативи внесли щонайменше 414 випадків загибелі людей, 392 випадки поранення, 868 артилерійських обстрілів та бомбардувань, 559 нападів на цивільні об’єкти, 349 випадків знищення чи пошкодження майна.

Про це повідомляє організація-співзасновниця проєкту "Центр громадянських свобод".

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"Системний та широкомасштабний характер воєнних злочинів вказує на те, що Росія використовує воєнні злочини як тактику ведення війни.

Такі дії не виправдовуються жодною військовою необхідністю і є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – кажуть правозахисники.

Фото: T.DenTeam/Depositphotos

Лише у Харківській області за перші 30 днів повномасштабної війни російські окупанти, ймовірно, вчинили 12 видів воєнних злочинів.

"В цілому по всій країні ми спостерігали за цей період скоєння 25 видів ймовірних злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Характер скоєння цих злочинів, їх кількість та повторюваність в різних регіонах України дають всі підстави характеризувати дії російських окупантів як систематичні та широкомасштабні, а умисел – як геноцидний", – пояснює директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

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Нагадаємо, ініціативу "Розірвати коло безкарності за воєнні злочини Росії" (стисла назва – "Трибунал для Путіна") започаткували у березні 2022 року.

Ініціаторами проєкту стали ГО "Українська Гельсінська Спілка з прав людини", "Харківська правозахисна група" та "Центр громадянських свобод".

Пізніше до них долучилися 17 правозахисних груп та інших організацій.

Учасники ініціативи документують кожен епізод, в якому є ознаки злочинів за Римським статутом Міжнародного кримінального суду, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, йдеться про геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Повідомити про діяння російських окупантів можуть всі охочі – для цього потрібно заповнити форму.

Надіслати свідчення можна також через спеціального Telegram-бота @Kharkivwarbot.

При цьому, щоб повідомити про злочини ворога в Маріуполі, потрібно заповнити окрему форму.

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