"Розміную житло за гроші": шахраї на Київщині вигадали нову злочинну схему

У Київській області на звільнених територіях шахраї представляються піротехніками ДСНС і виманюють у людей гроші.
Вони пропонують обстежити помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів та провести розмінування за плату.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій такі послуги не пропонує, а розмінування проводить безкоштовно.
|Справжні піротехніки знешкоджують боєприпас. Фото: ДСНС України
"Наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді!
Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості", – пояснили у ДСНС.
Якщо ви натрапили на таких шахраїв – телефонуйте у поліцію за номером 102.
Також відтепер на сайті ДСНС створили інтерактивну мапу з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів.
На порталі можна залишити заявку на розмінування і відстежити динаміку роботи піротехніків по регіонах.
Нагадаємо, раніше зловмисники пропонували українцям "безкоштовно замінити вікна", які вибило внаслідок обстрілів.
Під цим прикриттям коригувальники вогню розпитували про точність влучання снарядів і про стратегічні об'єкти неподалік.
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