"Розміную житло за гроші": шахраї на Київщині вигадали нову злочинну схему

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6041
13 квітня 2022

У Київській області на звільнених територіях шахраї представляються піротехніками ДСНС і виманюють у людей гроші.

Вони пропонують обстежити помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів та провести розмінування за плату.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій такі послуги не пропонує, а розмінування проводить безкоштовно.

 Справжні піротехніки знешкоджують боєприпас. Фото: ДСНС України

"Наша Служба і наші підрозділи не мають жодного відношення до цих шахраїв і засуджують будь-які спроби нажитися на чужій біді! 

Усі роботи з розмінування виконуються нами безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості", – пояснили у ДСНС.

Якщо ви натрапили на таких шахраїв – телефонуйте у поліцію за номером 102.

Також відтепер на сайті ДСНС створили інтерактивну мапу з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів.

На порталі можна залишити заявку на розмінування і відстежити динаміку роботи піротехніків по регіонах.

Нагадаємо, раніше зловмисники пропонували українцям "безкоштовно замінити вікна", які вибило внаслідок обстрілів.

Під цим прикриттям коригувальники вогню розпитували про точність влучання снарядів і про стратегічні об'єкти неподалік.

Вас також може зацікавити:

Шахраї від імені Нацбанку вимагають гроші на "допомогу ЗСУ". Як їх розпізнати?

Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?

"Вставлю вікна безкоштовно": диверсанти вигадали нову схему для вивідування інформації

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 3797
Суспільство

"Русский мир" має специфічний запах": рятувальник про службу в ДСНС під час війни і звільнений Ірпінь

Діана Кречетова
 88995
Суспільство

Відверті фото взамін на гроші для ЗСУ. Як працює рух Теронліфанс

Вікторія Андрєєва
 31610
Суспільство

350 людей у тісному підвалі: спогади волонтерки про 27 днів окупації на Чернігівщині

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

"Русский мир" має специфічний запах": рятувальник про службу в ДСНС під час війни і звільнений Ірпінь

Діана Кречетова
Для дітей у вільному доступі розмістили комікс про мінну безпеку
Дідусь з онукою на руках. Як 84-річний чоловік із вірусного відео вивіз сім’ю з-під бомбардувань
Університети з розбомбленого Маріуполя відновлять навчання у Києві та Дніпрі
Зруйновані університети, школи та садочки: як учні та студенти можуть повернутися до навчання
Освітян під тиском змушують повертатися на роботу до міст, де тривали бої – омбудсмен
Суспільство

Відверті фото взамін на гроші для ЗСУ. Як працює рух Теронліфанс

Вікторія Андрєєва
Суспільство

350 людей у тісному підвалі: спогади волонтерки про 27 днів окупації на Чернігівщині

Наталія Найдюк