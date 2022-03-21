"Вставлю вікна безкоштовно": диверсанти вигадали нову схему для вивідування інформації

Коригувальники ворожого вогню вигадали новий метод, як вивідувати інформацію.

Вони пропонують безкоштовно замінити вікна, щоб дізнатися про результати обстрілів.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Важлива інформація! Ворожі коригувальники можуть вдаватися до нових підступів.

Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безкоштовно допомогти с заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію", – наголошують вони.

Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Невідомі люди у соцмережах можуть пропонувати безкоштовно замінити зруйновані окупантами вікна, розпитуючи про те, куди влучив снаряд чи уламки.

Вони також питатимуть вашу адресу, які об’єкти розташовуються поруч та інші деталі про будинок і вулицю.

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Зокрема, користувачі соцмереж з різних міст бачили подібне повідомлення від імені "Ігоря" із вказаним номером 0979711677.

Приклад повідомлення, яке можуть надсилати коригувальники ворожого вогню

"Це може бути коригувальник ворога! Будьте обережні і не допомагайте окупантам нищити українські міста!", – наголошує Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, українців просять НЕ видавати переміщення української техніки, не фіксувати і не викладати наслідки ворожих обстрілів моментально, не розповідати незнайомцям, де розташовані стратегічні об’єкти і не розкривати точність обстрілів, які веде ворог.

Інакше такі дії допоможуть російським окупантам коригувати вогонь по українських містах.

Фото обкладинки: heiko119/Depositphotos.

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