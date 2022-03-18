Шахраї від імені Нацбанку вимагають гроші на "допомогу ЗСУ". Як їх розпізнати?

Шахраї почали надсилати фейкові листи на електронну пошту українців від імені Національного банку.

У листах зловмисники просять переказати кошти для Збройних Сил України в криптовалюті.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.

"Нацбанк України зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті", – пише відомство.

Фото: greenpic.studio /Depositphotos

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що Національний банк України:

❌НЕ розсилає електронні листи громадянам.

❌НЕ збирає кошти для допомоги на криптогаманці.

Нацбанк зафіксував 2 фейкові адреси, з яких пишуть шахраї:

❌ helpukraine@bank.gov.ua

❌ helpukrainearmy@bank.gov.ua

Електронні листи, надіслані з цих адрес, потрібно просто видаляти.

Куди насправді можна надсилати кошти?

✅Перерахувати кошти на допомогу ЗСУ можна за цим посиланням.

✅Також кошти на гуманітарну допомогу громадянам, які потерпають від війни, можна перерахувати тут.

"Будьте обережні! Допомагайте лише через перевірені організації та використовуйте лише перевірені рахунки!" – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, раніше зловмисники створили фейк фонду "Повернись живим", тому в організації пояснювали, куди треба надсилати кошти.

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