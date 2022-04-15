Омбудсмен пояснив, що чекає на вчителів за викладання роспропаганди в окупації

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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15 квітня 2022

В Україні одним із різновидів колабораціонізму є викладання за освітніми програмами агресора.

Тому українські педагоги, які працюватимуть на ворога на тимчасово окупованих територіях, понесуть покарання.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час прямого ефіру "Година запитань".

"Вчителі, які піддадуться на тиск, і будуть працювати з дітьми, вкладаючи їм в голову отруту "руського міра" – ви понесете відповідальність.

Це неприємно чути, це не всім сподобається, але це закон України. Допомагати агресору – це злочин", – сказав він.

 Фото: sezerozger/Depositphotos

Також омбудсмен пояснив, що робити вчителям, якщо ворог примушує їх до співпраці.

Зокрема, можна не працювати – оголосити простій.

"Для мене було б прийнятним, якби на найвищому рівні було ухвалене рішення про оголошення простою на всіх тимчасово окупованих територіях.

Тоді вчителі та інші освітяни мали б законне право не приходити до закладів освіти, не здійснювати освітній процес і це допомогло б їм певним чином захиститися від тиску окупантів", – сказав Сергій Горбачов.

Також омбудсмен наголосив, що в умовах оголошеного простою освітяни мають отримувати не менше ⅔ заробітної плати.

Нагадаємо, раніше Горбачов пояснював, як працівникам закладів освіти мають платити під час війни.

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