Як освітянам мають видавати зарплату під час війни? Пояснює освітній омбудсмен

Навіть під час війни працівникам закладів освіти повинні видавати зарплати.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, у якому обсязі освітянам мають платити під час війни.

"Хочу ще раз наголосити керівникам закладів освіти: воєнний стан – це не привід не виплачувати заробітну плату працівникам закладів освіти чи намагатися "економити" на людях.

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Зараз кожен працівник, незалежно від того, наскільки він виконує чи не виконує свої обов’язки за основним місцем роботи, потребує повноцінної заробітної плати, щоб забезпечити базові потреби для виживання", – написав він.

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

Під час воєнного стану оптимальним рішенням, визначеним законодавством, є оголошення простою, каже омбудсмен.

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34 Кодексу Законів про працю України).

У випадку війни ситуація простою відбувається не з вини працівників закладів освіти.

Тому простій оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого окладу (частина 1 статті 113 Кодексу законів про працю).

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Тобто під час воєнного стану керівник не може виплачувати працівникові закладу освіти менше ⅔ тарифної ставки.

Водночас освітяни можуть отримувати й більшу суму.

Хоч закон і встановлює нижню границю оплати простою, але не забороняє платити педагогам більше, ніж 2/3 окладу.

Законодавство також не забороняє керівнику закладу освіти виплачувати працівникові повну середню зарплату.

Якщо ж освітній процес відбувається в очному або дистанційному форматі, то зарплата виплачується у повному обсязі.

"Шановні керівники закладів освіти, надзвичайно вірю у вашу людяність – не позбавляйте колег частини заробітної плати без їхньої вини.

Рішення про те, виплачувати своїм працівникам ⅔ чи повну середню заробітну плату – за вами. Ви маєте законне право не зменшувати заробітну плату своїм колегам на час простою", – наголошує омбудсмен.

Нагадаємо, раніше МОН заборонило примусово відправляти освітян у відпустку без збереження зарплати в умовах війни.

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