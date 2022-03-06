Як освітянам мають видавати зарплату під час війни? Пояснює освітній омбудсмен

Навіть під час війни працівникам закладів освіти повинні видавати зарплати.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов пояснив, у якому обсязі освітянам мають платити під час війни.

"Хочу ще раз наголосити керівникам закладів освіти: воєнний стан – це не привід не виплачувати заробітну плату працівникам закладів освіти чи намагатися "економити" на людях.

Зараз кожен працівник, незалежно від того, наскільки він виконує чи не виконує свої обов’язки за основним місцем роботи, потребує повноцінної заробітної плати, щоб забезпечити базові потреби для виживання", – написав він.

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

Під час воєнного стану оптимальним рішенням, визначеним законодавством, є оголошення простою, каже омбудсмен.

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (ст. 34 Кодексу Законів про працю України).

У випадку війни ситуація простою відбувається не з вини працівників закладів освіти.

Тому простій оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого окладу (частина 1 статті 113 Кодексу законів про працю).

Тобто під час воєнного стану керівник не може виплачувати працівникові закладу освіти менше ⅔ тарифної ставки.

Водночас освітяни можуть отримувати й більшу суму.

Хоч закон і встановлює нижню границю оплати простою, але не забороняє платити педагогам більше, ніж 2/3 окладу.

Законодавство також не забороняє керівнику закладу освіти виплачувати працівникові повну середню зарплату.

Якщо ж освітній процес відбувається в очному або дистанційному форматі, то зарплата виплачується у повному обсязі.

"Шановні керівники закладів освіти, надзвичайно вірю у вашу людяність – не позбавляйте колег частини заробітної плати без їхньої вини.

Рішення про те, виплачувати своїм працівникам ⅔ чи повну середню заробітну плату – за вами. Ви маєте законне право не зменшувати заробітну плату своїм колегам на час простою", – наголошує омбудсмен.

Нагадаємо, раніше МОН заборонило примусово відправляти освітян у відпустку без збереження зарплати в умовах війни.

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