200 грам юшки для двох на добу: мешканці Чернігівщини розповіли подробиці окупації. ВІДЕО

Яна Осадча журналіст
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18 квітня 2022

Під час російської окупації 380 мешканців села Ягідне на Чернігівщині 28 днів жили у підвалах та погребах.

Деякі з них там і померли, розповідають у відео проєкту "Український свідок".

Росіяни заганяли людей у сховища, погрожуючи зброєю. Кількох – розстріляли.

"Прийшли і кажуть: "Виходь, а то гранату кинемо". Вийшли в чому були, і місяць в підвалі сиділи. Багато постріляли людей: хлопця, потім ще одного разом з жінкою", – розповідає літній чоловік.

Інший мешканець села каже, що його разом з родиною гнали у підвал під дулами автоматів.

У чоловіка нещодавно народилася онука. Дитині усього місяць. Вона ледве не вмерла у підвалі, дівчинку вдалося врятувати дивом.

 Руйнування у Ягідному

"Води не давали. З їжі – 200 г юшки на двох. В туалет ходили у відра. Я був "начальником" туалету: дітей пускав, а дорослі терпіли", – каже він.

Чоловік відкрчиняє двері в підвал, на яких червоною фарбою написано: "Обережно, діти".

 Підвал, в якому жили 138 людей

Саме на цих 90 квадратних метрах тіснилися 138 осіб.

Літні люди жили в погребах по 13 чоловік.

 Напис на стінах в підвалі смерті

Деякі тут вмирали, але виносити тіла окупанти не дозволяли. На стінах сховищ написані дати народження та смерті померлих. А також тут багато дитячих малюнків та красномовний напис: "Ні – війні".

Все село закидано залишками життєдіяльності росіян: коробками з зірками, чоботами, гільзами та розбитою технікою.

Більшість будинків зруйновані, усюди уламки та вибиті вікна.

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