Дітей вбили відразу: в "Охматдиті" прооперували чоловіка з Бучі, родину якого розстріляли росіяни

Родину 41-річного Олександра окупанти вбили на його очах при спробі евакуюватися з Бучі.

Загинула жінка Маргарита та сини Матвій та Климко 9 і 4 років. Олександр отримав важке поранення, йому ампутували ногу в найближчій лікарні.

Історію Олександра розповіли в київській лікарні "Охматдит", де чоловіку зробили ще кілька операцій.

Імена членів свої сім’ї чоловік не може вимовити без сліз.

Перехожі врятували чоловіка та відвезли до найближчої лікарні, де йому ампутували ногу

Родина Олександра переїхала до Бучі у 2014 з Донецька, де почалася війна. До Київської області виїхали й батьки Олександра та його брат з сім’єю.

Менший син Климко народився вже в Бучі. Старший Матвійко пішов до школи, був відмінником.

Родину Олександра розстріляли при спробі евакуації

Коли Путін напав на Україну, родина не змогла вчасно виїхати з Бучі через паралізованого дідуся.

Понад тиждень жили у підвалі, газу та централізованої води не було, родині доводилося носити воду з криниці у дворі.

Обстріли були постійні, і люди вирішили тікати.

В "Охматдит" Олександру зробили кілька операцій

6 березня вони разом з сусідами виїхали з дому. Пересувалися машинами повільно, аби не наразитися на небезпеку.

Однак встигли проїхати лише 300 метрів, і росіяни відкрили по ним вогонь з двох БМП.

"Дітей вбили одразу, я встиг обернутися на них – вони були мертві. Я глянув на Риту, вона щось мені відповіла і все… вона також мертва", – згадує крізь сльози Олександр.

Сусід, який був за кермом другої машини, також загинув. Його дружина і кума змогли втекти та заховатися в лісі.

Олександр отримав сильне поранення в ногу, її частину майже відірвало.

Коли ворожі БМП поїхали, Олександра врятували перехожі та довезли до ближньої лікарні. Там чоловіку ампутували ногу.

"Далі доправили до Охматдиту. Тут чоловік переніс ще не одну операцію", – кажуть у лікарні.

Розстріляну родину Олександра знайшов сусід через тиждень після трагедії.

Жінку та дітей поховали самостійно у Бучі.

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