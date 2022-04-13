Дітей вбили відразу: в "Охматдиті" прооперували чоловіка з Бучі, родину якого розстріляли росіяни

Родину 41-річного Олександра окупанти вбили на його очах при спробі евакуюватися з Бучі.

Загинула жінка Маргарита та сини Матвій та Климко 9 і 4 років. Олександр отримав важке поранення, йому ампутували ногу в найближчій лікарні.

Історію Олександра розповіли в київській лікарні "Охматдит", де чоловіку зробили ще кілька операцій.

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Імена членів свої сім’ї чоловік не може вимовити без сліз.

Перехожі врятували чоловіка та відвезли до найближчої лікарні, де йому ампутували ногу

Родина Олександра переїхала до Бучі у 2014 з Донецька, де почалася війна. До Київської області виїхали й батьки Олександра та його брат з сім’єю.

Менший син Климко народився вже в Бучі. Старший Матвійко пішов до школи, був відмінником.

Родину Олександра розстріляли при спробі евакуації

Коли Путін напав на Україну, родина не змогла вчасно виїхати з Бучі через паралізованого дідуся.

Понад тиждень жили у підвалі, газу та централізованої води не було, родині доводилося носити воду з криниці у дворі.

Обстріли були постійні, і люди вирішили тікати.

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В "Охматдит" Олександру зробили кілька операцій

6 березня вони разом з сусідами виїхали з дому. Пересувалися машинами повільно, аби не наразитися на небезпеку.

Однак встигли проїхати лише 300 метрів, і росіяни відкрили по ним вогонь з двох БМП.

"Дітей вбили одразу, я встиг обернутися на них – вони були мертві. Я глянув на Риту, вона щось мені відповіла і все… вона також мертва", – згадує крізь сльози Олександр.

Сусід, який був за кермом другої машини, також загинув. Його дружина і кума змогли втекти та заховатися в лісі.

Олександр отримав сильне поранення в ногу, її частину майже відірвало.

Коли ворожі БМП поїхали, Олександра врятували перехожі та довезли до ближньої лікарні. Там чоловіку ампутували ногу.

"Далі доправили до Охматдиту. Тут чоловік переніс ще не одну операцію", – кажуть у лікарні.

Розстріляну родину Олександра знайшов сусід через тиждень після трагедії.

Жінку та дітей поховали самостійно у Бучі.

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