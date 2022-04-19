Російськомовні назви населених пунктів та вулиць заборонені законом – мовний омбудсмен

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 квітня 2022

Використання російськомовних слів чи коренів у назвах географічних та топонімічних об'єктів в Україні є порушенням законодавства.

Про це йдеться у Рекомендаціях Уповноваженого із захисту державної мови, зазначає мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Збройна агресія російської федерації проти України актуалізувала необхідність якнайшвидшого подолання наслідків російського імперського минулого та тривалого лінгвоциду Росії проти української мови (зросійщення), одним з проявів якого є закорінення у назвах географічних об‘єктів та об‘єктів топоніміки населених пунктів російськомовних слів", –  підкреслив Тарас Кремінь.

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У законі про українську мову передбачено, що назви об'єктів топоніміки населених пунктів мають бути державною мовою. А саме:

  • географічні назви;
  • сквери;
  • бульвари;
  • вулиці;
  • провулки;
  • узвози;
  • проїзди;
  • проспекти;
  • площі;
  • майдани;
  • набережні;
  • мости та інші об’єкти.
 Gleb Albovsky / Unsplash

Рішення про використання виключно державної мови підтверджено й Конституційним Судом:  

"Застосування української мови має відповідати стандартам державної мови. Порушення стандартів і порядку застосування української мови є неприпустимим".

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