Як почати говорити українською? Поради мовного омбудсмена

В умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта.

Наразі лише 18% українців спілкуються вдома виключно російською, а більшість двомовних – готові перейти на українську.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь поділився рекомендаціями, як перейти на українську мову тим, хто ще цього не зробив.

Як перейти на державну мову?

Фото: IgorVetushko /Depositphotos

✅ Спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями.

✅ Оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику.

✅ Спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося.

✅ Завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою.

✅ Увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах.

✅ Користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах.

✅ Заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

"Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись, не бійтесь заглядати у словник! Нашу мову століттями забороняли, паплюжили, знецінювали…

Пам’ятаймо, там де є українська мова – у ворога немає жодних шансів", – наголошує Тарас Кремінь.

Уповноважений також нагадав, що в Україні створена мережа безкоштовних курсів з української мови, які можуть пройти всі охочі.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.