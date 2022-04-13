Як почати говорити українською? Поради мовного омбудсмена

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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13 квітня 2022

В умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта.

Наразі лише 18% українців спілкуються вдома виключно російською, а більшість двомовних – готові перейти на українську.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь поділився рекомендаціями, як перейти на українську мову тим, хто ще цього не зробив.

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Як перейти на державну мову?

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

✅ Спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями.

✅ Оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику.

✅ Спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося.

✅ Завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою.

✅ Увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах.

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✅ Користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах.

✅ Заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.

"Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись, не бійтесь заглядати у словник! Нашу мову століттями забороняли, паплюжили, знецінювали…

Пам’ятаймо, там де є українська мова – у ворога немає жодних шансів", – наголошує Тарас Кремінь.

Уповноважений також нагадав, що в Україні створена мережа безкоштовних курсів з української мови, які можуть пройти всі охочі.

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