Як почати говорити українською? Поради мовного омбудсмена

В умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта.
Наразі лише 18% українців спілкуються вдома виключно російською, а більшість двомовних – готові перейти на українську.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь поділився рекомендаціями, як перейти на українську мову тим, хто ще цього не зробив.
Як перейти на державну мову?
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
✅ Спілкуйтеся українською з рідними, друзями та навіть незнайомцями.
✅ Оточіть себе українською всюди – читайте книги, дивіться фільми, слухайте музику.
✅ Спілкуйтеся з носіями української, щоб вивчати нові слова та практикувати вимову, читайте історії людей, яким це вже вдалося.
✅ Завжди говоріть українською в магазині, таксі, кав’ярні, вимагаючи дотримання вашого права на отримання інформації та послуг державною мовою.
✅ Увімкніть українську на всіх електронних пристроях та в налаштуваннях програм, дописуйте українською в соцмережах.
✅ Користуйтесь українськомовними версіями сайтів, шукайте українською в пошукових системах.
✅ Заведіть нотатник для нових цікавих слів, фразеологізмів, крилатих висловів.
"Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись, не бійтесь заглядати у словник! Нашу мову століттями забороняли, паплюжили, знецінювали…
Пам’ятаймо, там де є українська мова – у ворога немає жодних шансів", – наголошує Тарас Кремінь.
Уповноважений також нагадав, що в Україні створена мережа безкоштовних курсів з української мови, які можуть пройти всі охочі.
Вас також може зацікавити:
В Раді хочуть заборонити російську музику в ефірах та збільшити квоти україномовних пісень
Мер Житомира пропонує не набирати класи з вивчення російської мови
Як швидко вивчити українську мову: Мінкульт запустив освітню платформу
Прокачуємо свою українську мову: сервіси, тренінги, додатки, поради викладачів
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.