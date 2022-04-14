Мінкульт – "за" декомунізацію в Україні, але цивілізованим шляхом

Міністерство культури та інформаційної політики виступило за продовження декомунізації в Україні.

У відомстві наголосили, що необхідно розмежувати український культурний простір від російського.

"Протягом століть російський імперський режим намагався нав’язати міф про вторинність української культури та її зв’язок з російською культурою. Насправді, українська культура самобутня та унікальна", – підкреслили у Мінкульті.

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Місцевій владі українських міст нагадали про законне право демонтувати пам'ятники, перейменовувати назви площ чи вулиць, які називаються іменами російських діячів.

PSzabo/Depositphotos

При цьому місцеву владу закликають, аби процес декомунізації відбувався цивілізовано, з дотриманням українського та міжнародного законодавства.

Отже, якщо монумент має статус пам’ятки місцевого або національного значення, необхідно отримати дозвіл на переміщення пам’ятника, а також виключити його з відповідного реєстру.

"Незалежно від того, чи має пам’ятник статус пам’ятки або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, дотримання такої послідовності дій є важливим з огляду на те, що окремі пам‘ятки можуть мати історичну або іншу цінність з наукової точки зору.

А відтак вони можуть бути збережені як музейний експонат. Тому до демонтажу необхідно долучати відповідних фахівців", – підкреслили у Мінкульті.

Якщо у населеному пункті є поховання під монументами та братські могили, то варто пам'ятати, що це – винятки передбачені, зокрема, і законом про декомунізацію.

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До кожного окремого випадку необхідно ухвалювати рішення, враховуючи локальні аспекти – від перепоховання до зміни візуалізації або закладеного змісту, наголосили у відомстві.

Нагадаємо, Росія продовжує нищити українські культурні пам'ятки. Для наочної демонстрації наслідків військових злочинів РФ Український культурний фонд запустив інтерактивну "Мапу культурних втрат".

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