Мовний омбудсмен просить повідомляти про лінгвоцид з боку РФ. Куди звертатися?

Росіяни здійснюють мовний геноцид українців на тимчасово окупованих територіях.

Вони знищують українську мову у школах в окупації та примусово русифікують депортованих українців.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає українців повідомляти про випадки лінгвоциду для майбутнього суду над агресором.

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"Закликаю усіх, кому стане відомо про акти лінгвоциду проти української мови (будь-які дії окупантів або їх посіпак – колаборантів, спрямовані на дискримінацію чи репресії проти українців за мовною ознакою, примусове витіснення української мови з публічного простору та суспільного вжитку, заміна її російською) повідомляти нам", – зазначив Тарас Кремінь.

Фото: sinenkiy/Depositphotos

Повідомити про утиски за мовною ознакою можна:

за телефоном: +380635561279 ;

; та на електронну пошту: stoplinguacide@gmail.com

Мовний омбудсмен просить надавати максимально повний опис фактів (дата, час, місце, обставини), а також, за можливості, інформацію про себе і про свідків, які можуть підтвердити утиски.

Щоб довести злочини окупантів, варто також надавати відомості про людей, причетних до здійснення лінгвоциду, докази (фото, відео, посилання на ресурси тощо).

"Росія неодмінно зазнає нищівної поразки. Всі злочини проти українців, зокрема, і злочини лінгвоциду мають бути належним чином зафіксовані, розслідуванні та представлені суду.

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Всі винні мають бути встановлені і понести невідворотнє покарання", – додав Кремінь.

Нагадаємо, на нещодавно окупованих територіях Донецької та Луганської областей ворог заявив про відновлення навчання, але без вивчення української мови, літератури та історії України.

Також російські окупанти примушують вчителів викладати учням російською у Мелітополі. Водночас депортовані у Росію українські діти вимушені проходити "мовні курси".

А в тимчасово окупованому Криму вони розгорнули "табори перекваліфікації" для освітян.

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