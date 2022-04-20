Чекаємо на борщ та обійми: бійцям надсилають листи через сайт "Привіт, воїне!"

В Україні з’явилася платформа "Привіт, воїне!", через яку українці можуть розміщувати листи, фото, відео та ілюстрації для військових.

Про ініціативу розповіла авторка ідеї Саша Летова у Facebook.

"Зараз є багато різних ініціатив з передачі малюнків та листів на передову. Мені здалося, що якби зібрати це все на якомусь одному ресурсі, можна було б заохотити більше людей писати, а отже, й допомогти більшій кількості наших героїв отримувати ці самі листи", – написала креаторка сайту.

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Наразі на платформі уже десятки листів – зокрема, багато дитячої творчості.

Наприклад, 8-річний Макар Ніколенко написав бійцям таке зворушливе звернення:

"Я думаю, що ми всі переможем та повернемося додому. Завдяки вам ! 💛💙 Ви всі, дуже сильні та сміливі! Я хочу бути як ви.

Я слухаю та співаю українські пісні і завжди захищаю нашу українську мову як ви захищаєте нашу державу. Дуже хочу додому, вірю в вас!".

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11-річний Степан Ніколенко поділився своїми успіхами у "кібервійськах":

"Дякую за те, що зберігаєш мене, мою сім‘ю, та багато інших людей. Сподіваюсь в тебе все впорядку. Який там кілстрік москалів? Я коли сижу за комп‘ютером, ДДоСю російські сайти.

Також разом з 30,000 людьми ми репортимо, і знищуємо канали в телеграмі, тіктоці та інших соцмережах. Я підтримую як можу. Дякую за безпеку! Повертайтеся живими. Слава Україні!".

А 10-річний Михайло Модронюк надіслав "бойовий" малюнок і "привіт" із Польщі.

"Привіт воїне! Мене звати Михайло, мені 10 років. Я народився і жив у Києві поки не прийшла війна. Зараз я у безпеці у Польщі, але дуже хочу додому.

Я тобі дуже вдячний за те, що ти захищаєш нашу батьківщину! Бажаю тобі міцного здоров‘я, витримки, наснаги, сили! Якнайшвидше перемогти ворога і повернутись додому живим! Ми всі пишаємось тобою! Тримайся!" – написав хлопчик.

Користувачка Домініка надіслала військовим фото лелеки як символа миру.

Дехто навіть поділився світлинами своїх патріотичних татуювань, як-от користувачка Яна:

А цей милий лист написали дівчата з Києва:

"Любі наші Воїни Світла! Ми пишаємось вашою відвагою, силою та витримкою! Бажаємо вам Божого благословіння та найскорішої перемоги!

Наші дорогенькі, чекаємо на вас вдома на гарячий борщ та обійми!❤️"

Загалом усі охочі можуть написати листа, надіслати малюнок чи передати добрі слова захисникам.

На сайті також можна почитати листи від інших українців і пожертвувати гроші фонду Сергія Притули та "Повернись живим".

"Також волонтери можуть роздрукувати будь-які матеріали з сайту, щоб передати роздруківки листів на передову особисто нашим героям…

Маю надію, що цей сайт допоможе підняти бойовий дух наших героїв. Буду вдячна, якщо розповісте про нього друзям та знайомим", – наголошує авторка ініціативи.

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