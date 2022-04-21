50 днів під землею: з Харкова евакуювали сім'ю, якій довелося жити в метро

Маленьку Вероніку разом з мамою та бабусею евакуювали з Харкова кілька днів тому.

Вони провели у метро 50 днів після того, як їхній будинок розбомбили російські війська під час вторгнення.

Історією родини поділився колишній Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба. Нині він очолює благодійну організацію "Спасемо Україну".

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Він розказав, що зустрів сім'ю під час робочої поїздки на схід країни, коли евакуювали дітей з гарячих точок.

Мама дівчинки – Катя розповіла, що спершу сім'я ховалась у підвалі, але в перший день вторгнення окупанти розбомбили їхню багатоповерхівку.

Квартира повністю знищена. Тож після трагедії жінки трьох поколінь спустилися у найближчу станцію метрополітену.

"Вероніка згадувала, що вона дуже боялася померти, коли чула ці гучні звуки", – зазначає Микола Кулеба.

Він додає, що дівчинка отримала психологічну травму, бо до істерики боялася навіть підійти до сходів, які ведуть на вулицю.

Фото Миколи Кулеби

"Через дві години моїх умовлянь та аргументів сім’я, яка жила майже 2 місяці під землею, наважилася покинути свою схованку і погодилася поїхати зі мною до Києва.

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Не забуду момент, коли мала піднімалася тими сходами. Ми всі дуже нею пишалися, підбадьорювали її.

Вона добре трималася, попри те, що її тіло трусилися від страху, а рука з усією силою вчепилася в мамину руку", – розказує колишній дитячий омбудсмен.

Зараз Вероніка з мамою та бабусею у безпеці на заході України.

Він зазначив, що ця дівчинка – лише одна із сотні тисяч українських дітей, які змушені постійно ховатися у бомбосховищах від ворожих обстрілів впродовж 2 місяців.

"Вони не бачили сонячного проміння. Буквально. Для цих дітей весна ще не почалася", – додав Микола Кулеба.

Колишній дитячий омбудсмен підкреслює, що рішення евакуації багатьом сім'ям дається доволі складно. Оскільки виникає відчуття ілюзорної безпеки.

Але російські військові не припиняють вогонь та скидання ракет на сході та півдні України.

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