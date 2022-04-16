На Львівщину евакуювали поранених дітей зі сходу, серед них – постраждалі з Краматорська

До Львівської області привезли 16 дітей з пораненнями зі східних областей України, віком від 9 місяців до 17 років.

Вони мають різні ушкодження, зокрема від уламків, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На Львівщину евакуювали 16 діток зі сходу України. Усі – з пораненнями. Є серед них ті, хто перебував на вокзалі у Краматорську", – розказав він.

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Очільник Львівщини розповів про сім'ю з 5 дітьми з Донеччини. Під час евакуації вони потрапили у ДТП. На жаль, їхня 6-річна донька померла.

Фото Максима Козицького

Дітей доправили у медзаклади області та надають медичну допомогу.

Фото Максима Козицького

Максим Козицький також додав, що в області волонтери та працівники докладають зусиль, щоб закрити потреби усіх евакуйованих людей, які приїхали через звірства окупантів.

У медичних закладах вистачає медикаментів. Якщо потрібна буде допомога, повідомлять додатково.

Фото Максима Козицького

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