На Львівщину евакуювали поранених дітей зі сходу, серед них – постраждалі з Краматорська

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 квітня 2022

До Львівської області привезли 16 дітей з пораненнями зі східних областей України, віком від 9 місяців до 17 років.

Вони мають різні ушкодження, зокрема від уламків, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"На Львівщину евакуювали 16 діток зі сходу України. Усі – з пораненнями. Є серед них ті, хто перебував на вокзалі у Краматорську", – розказав він.

Очільник Львівщини розповів про сім'ю з 5 дітьми з Донеччини. Під час евакуації вони потрапили у ДТП. На жаль, їхня 6-річна донька померла. 

 Фото Максима Козицького

Дітей доправили у медзаклади області та надають медичну допомогу.

 Фото Максима Козицького

Максим Козицький також додав, що в області волонтери та працівники докладають зусиль, щоб закрити потреби усіх евакуйованих людей, які приїхали через звірства окупантів. 

У медичних закладах вистачає медикаментів. Якщо потрібна буде допомога, повідомлять додатково. 

 Фото Максима Козицького

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