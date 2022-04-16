На Львівщину евакуювали поранених дітей зі сходу, серед них – постраждалі з Краматорська

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
12006
16 квітня 2022

До Львівської області привезли 16 дітей з пораненнями зі східних областей України, віком від 9 місяців до 17 років.

Вони мають різні ушкодження, зокрема від уламків, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"На Львівщину евакуювали 16 діток зі сходу України. Усі – з пораненнями. Є серед них ті, хто перебував на вокзалі у Краматорську", – розказав він.

Реклама:

Очільник Львівщини розповів про сім'ю з 5 дітьми з Донеччини. Під час евакуації вони потрапили у ДТП. На жаль, їхня 6-річна донька померла. 

 Фото Максима Козицького

Дітей доправили у медзаклади області та надають медичну допомогу.

 Фото Максима Козицького

Максим Козицький також додав, що в області волонтери та працівники докладають зусиль, щоб закрити потреби усіх евакуйованих людей, які приїхали через звірства окупантів. 

У медичних закладах вистачає медикаментів. Якщо потрібна буде допомога, повідомлять додатково. 

 Фото Максима Козицького

Вас також може зацікавити:

Закривавлену іграшку з вокзалу Краматорська передадуть до суду в Гаазі

Реклама:

Для дітей у вільному доступі розмістили комікс про мінну безпеку

Дідусь з онукою на руках. Як 84-річний чоловік із вірусного відео вивіз сім’ю з-під бомбардувань

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 1054
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2423
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3158
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат