Як користуватись смартфоном під окупацією? Поради Держспецзв’язку

В умовах війни в руках звичайних людей смартфон може стати зброєю у боротьбі з окупантами.

Та заразом телефони можуть нести загрозу для нас самих, якщо потраплять до рук військових РФ.

У Держспецзв'язку розповіли, як правильно користуватись своїм гаджетом в умовах окупації, щоб він не став причиною ваших бід та нових звірств російських "військових".

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Як безпечно користуватися смартфоном під окупацією?

✅ Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте у сухе місце телефон, яким ви плануєте користуватись.

Фото: LDProd/Depositphotos

✅ Заряджайте телефони та павербанки, вмикайте режим економії енергії на телефоні.

✅ Завантажте сторінки з контентом, необхідним для виживання, у пам’ять смартфону.

✅ Видаліть увесь контент, який може нашкодити вам у разі затримання окупантами: фото, відео, листування, файли.

✅ Видаляйте свої повідомлення про пересування ворожих військ або про їх звірства, у разі небезпеки видалити краще чат повністю, а не окремі повідомлення.

Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які самі зникатимуть через певний час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте фото у пам’яті пристрою.

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Експертка з цифрової безпеки Ірина Чулівська зазначає, що користуватись чат-ботами для передачі інформації про війська окупантів може бути смертельно небезпечно, тому необхідно повністю видаляти таких ботів із менеджерів.

"Не просто "зупинити" чи "очистити повідомлення", а саме видалити з переліку бесід (у переліку бесід затиснути чат, натиснути "видалити", тоді натиснути "видалити й зупинити").

А після цього – видалити з галереї і корзини (на iphone — "недавно видалені") ці фото чи відео", – повідомляє вона.

✅ Ускладніть доступ до вашого телефону стороннім людям, встановіть пароль, відбиток пальця.

✅ Встановіть застосунки, які допоможуть впоратись із пораненнями та сповіщатимуть про повітряну тривогу:

застосунок "Повітряна тривога": Android, iOS

застосунок TacticMedAid: Android, iOS

застосунок "Перша допомога": Android, iOS

✅ Не поширюйте інформацію з неофіційних джерел, навіть якщо довіряєте людям, які її публікують.

✅ Для абонентів Київстару можна передавати дані про себе своїм рідним за допомогою застосунку StarFind.

✅ Збережіть на смартфоні копії документів: паспорт, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках.

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