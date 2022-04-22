Як користуватись смартфоном під окупацією? Поради Держспецзв’язку

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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22 квітня 2022

В умовах війни в руках звичайних людей смартфон може стати зброєю у боротьбі з окупантами.

Та заразом телефони можуть нести загрозу для нас самих, якщо потраплять до рук військових РФ.

У Держспецзв'язку розповіли, як правильно користуватись своїм гаджетом в умовах окупації, щоб він не став причиною ваших бід та нових звірств російських "військових".

Як безпечно користуватися смартфоном під окупацією?

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте у сухе місце телефон, яким ви плануєте користуватись.

Фото: LDProd/Depositphotos

Заряджайте телефони та павербанки, вмикайте режим економії енергії на телефоні.

Завантажте сторінки з контентом, необхідним для виживання, у пам’ять смартфону.

Видаліть увесь контент, який може нашкодити вам у разі затримання окупантами: фото, відео, листування, файли.

Видаляйте свої повідомлення про пересування ворожих військ або про їх звірства, у разі небезпеки видалити краще чат повністю, а не окремі повідомлення.

Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які самі зникатимуть через певний час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте фото у пам’яті пристрою.

Експертка з цифрової безпеки Ірина Чулівська зазначає, що користуватись чат-ботами для передачі інформації про війська окупантів може бути смертельно небезпечно, тому необхідно повністю видаляти таких ботів із менеджерів.

"Не просто "зупинити" чи "очистити повідомлення", а саме видалити з переліку бесід (у переліку бесід затиснути чат, натиснути "видалити", тоді натиснути "видалити й зупинити").

А після цього – видалити з галереї і корзини (на iphone — "недавно видалені") ці фото чи відео", – повідомляє вона.

Ускладніть доступ до вашого телефону стороннім людям, встановіть пароль, відбиток пальця.

Встановіть застосунки, які допоможуть впоратись із пораненнями та сповіщатимуть про повітряну тривогу:

  • застосунок "Повітряна тривога": Android, iOS
  • застосунок TacticMedAid: Android, iOS
  • застосунок "Перша допомога": Android, iOS

Не поширюйте інформацію з неофіційних джерел, навіть якщо довіряєте людям, які її публікують.

Для абонентів Київстару можна передавати дані про себе своїм рідним за допомогою застосунку StarFind.

Збережіть на смартфоні копії документів: паспорт, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках.

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