Як користуватись смартфоном під окупацією? Поради Держспецзв’язку

В умовах війни в руках звичайних людей смартфон може стати зброєю у боротьбі з окупантами.
Та заразом телефони можуть нести загрозу для нас самих, якщо потраплять до рук військових РФ.
У Держспецзв'язку розповіли, як правильно користуватись своїм гаджетом в умовах окупації, щоб він не став причиною ваших бід та нових звірств російських "військових".
Як безпечно користуватися смартфоном під окупацією?
✅ Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте у сухе місце телефон, яким ви плануєте користуватись.
|Фото: LDProd/Depositphotos
✅ Заряджайте телефони та павербанки, вмикайте режим економії енергії на телефоні.
✅ Завантажте сторінки з контентом, необхідним для виживання, у пам’ять смартфону.
✅ Видаліть увесь контент, який може нашкодити вам у разі затримання окупантами: фото, відео, листування, файли.
✅ Видаляйте свої повідомлення про пересування ворожих військ або про їх звірства, у разі небезпеки видалити краще чат повністю, а не окремі повідомлення.
Користуйтесь секретними чатами та надсилайте повідомлення, які самі зникатимуть через певний час. Фотографуйте через месенджери, не зберігайте фото у пам’яті пристрою.
Експертка з цифрової безпеки Ірина Чулівська зазначає, що користуватись чат-ботами для передачі інформації про війська окупантів може бути смертельно небезпечно, тому необхідно повністю видаляти таких ботів із менеджерів.
"Не просто "зупинити" чи "очистити повідомлення", а саме видалити з переліку бесід (у переліку бесід затиснути чат, натиснути "видалити", тоді натиснути "видалити й зупинити").
А після цього – видалити з галереї і корзини (на iphone — "недавно видалені") ці фото чи відео", – повідомляє вона.
✅ Ускладніть доступ до вашого телефону стороннім людям, встановіть пароль, відбиток пальця.
✅ Встановіть застосунки, які допоможуть впоратись із пораненнями та сповіщатимуть про повітряну тривогу:
- застосунок "Повітряна тривога": Android, iOS
- застосунок TacticMedAid: Android, iOS
- застосунок "Перша допомога": Android, iOS
✅ Не поширюйте інформацію з неофіційних джерел, навіть якщо довіряєте людям, які її публікують.
✅ Для абонентів Київстару можна передавати дані про себе своїм рідним за допомогою застосунку StarFind.
✅ Збережіть на смартфоні копії документів: паспорт, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках.
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