Працює навіть без інтернету: СБУ створила сервіс, де можна повідомити про пересування ворожих військ

Служба безпеки України запустила новий сервіс, за допомогою якого можна повідомляти про пересування російських військ та техніки.

Сервіс Bachu.info працює навіть за відсутності інтернету, але треба увімкнути геолокацію.

На сторінці можна завантажити фото ворожих військ та машин, а також вказати, чи є поруч цивільні.

"Якщо ви стали свідком пересування ворожих машин, літаків, техніки, солдатів, диверсійно розвідувальних груп (ДРГ), тощо, поширте ці дані для ЗСУ", – кажуть у СБУ.

Перед тим як поширювати фото, треба впевнитися, що ви бачите дійсно ворожу військову техніку, яка має наступні позначки:

Z - східні сили РФ;

Z в квадраті - сили з Криму;

O - сили з Білорусі;

V - морська піхота;

X - чеченці (кадировці);

A - сили спецпризначення (СОБР, АЛЬФА, ССО, тощо).

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