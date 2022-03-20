Безпека в Telegram: як налаштувати додаток для використання під час війни

Telegram став однією з найбільших платформ для спілкування та поширення новин під час війни.
У Національній поліції закликали налаштувати цей месенджер так, щоб його використання було безпечним.Ось основні поради, як правильно це зробити:
Налаштувати конфіденційність
Для цього треба зайти у розділ "Приватність та безпека" або "Конфіденційність". Далі – внести зміни у такі розділи:
- Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
- Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти
- Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
- Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
- Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).
- Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).
- Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.
|Christian Wiediger / Unsplash
Захист облікового запису
- Встановити пароль для розблокування входу в Telegram;
- увімкнути "Автоблокування Телеграм" на одну хвилину чи 5 хвилин;
- увімкнути двофакторну автентифікацію для свого облікового запису.
У Національній поліції також рекомендують використовувати сервіси VPN для надійнішої безпеки.
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