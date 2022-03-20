Безпека в Telegram: як налаштувати додаток для використання під час війни

Вікторія Андрєєва
25389
20 березня 2022

Telegram став однією з найбільших платформ для спілкування та поширення новин під час війни. 

У Національній поліції закликали налаштувати цей месенджер так, щоб його використання було безпечним.Ось основні поради, як правильно це зробити:

Налаштувати конфіденційність

Для цього треба зайти у розділ "Приватність та безпека" або "Конфіденційність". Далі – внести зміни у такі розділи:

  • Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто
  • Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти 
  • Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто
  • Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти
  • Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).
  • Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).
  • Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.
 Christian Wiediger / Unsplash

Захист облікового запису

  • Встановити пароль для розблокування входу в Telegram;
  • увімкнути "Автоблокування Телеграм" на одну хвилину чи 5 хвилин;
  • увімкнути двофакторну автентифікацію для свого облікового запису.

У Національній поліції також рекомендують використовувати сервіси VPN для надійнішої безпеки.

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