Безпека в Telegram: як налаштувати додаток для використання під час війни

Telegram став однією з найбільших платформ для спілкування та поширення новин під час війни.

У Національній поліції закликали налаштувати цей месенджер так, щоб його використання було безпечним.Ось основні поради, як правильно це зробити:

Налаштувати конфіденційність

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Для цього треба зайти у розділ "Приватність та безпека" або "Конфіденційність". Далі – внести зміни у такі розділи:

Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто

Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти

Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто

Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти

Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).

Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).

Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.

Christian Wiediger / Unsplash

Захист облікового запису

Встановити пароль для розблокування входу в Telegram;

увімкнути "Автоблокування Телеграм" на одну хвилину чи 5 хвилин;

увімкнути двофакторну автентифікацію для свого облікового запису.

У Національній поліції також рекомендують використовувати сервіси VPN для надійнішої безпеки.

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